Πρωταθλήματα Κ16 και Κ14: “Άπραγες” αρκετές οµάδες

Αρκετές οµάδες έµειναν χωρίς δράση το Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήµατα Κ16 “Ιορδάνης Ακασιάδης” όσο και στο Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” για διάφορους λόγους.

Στα Κ16 Ροδωπού και Κρ. Αστέρας πρόλαβαν να αγωνισθούν µόλις 10 λεπτά στο Μόδι καθώς υπήρχε πρόβληµα στον απινιδωτή όπως εντόπισε η γιατρός. Ετσι διεκόπη η συνάντηση πριν σηµειωθεί κάποιο τέρµα και για την τύχη της θα αποφασίσει η ΕΠΣΧ. Στα Κ14 τώρα µετά την αποχώρηση της Παλαιόχωρας πρόβληµα αντιµετωπίζει και η οµάδα του Κρ. Αστέρα που όπως δήλωσε την Παρασκευή δεν θα µπορούσε να αγωνιστεί. Μετά από αυτό υπήρξε αλλαγή ώρας στα άλλα δύο παιχνίδια στο Βαρύπετρο µε αποτέλεσµα µία ακόµα οµάδα (Ηρακλής) να µην µπορέσει να εµφανιστεί στο δικό της παιχνίδι.

Πάντως ίσως θα έπρεπε στην ΕΠΣΧ όταν συζητάνε την προκήρυξη των πρωταθληµάτων να ψάξουν µαζί µε τις οµάδες να βρεθεί µία φόρµουλα ώστε να µπορούν µε προσωρινά δελτία να αγωνίζονται παιδιά ειδικά µε αλλοδαπούς µετανάστες γονείς που λόγω των πολλών δικαιολογητικών που απαιτούνται συνήθως υπάρχει µεγάλη χρονοτριβή µέχρι να εκδοδούν τα κανονικά δελτία. Οπως µας έλεγαν γονείς στην ΕΠΣ Πειραιά προβλέπονται προσωρινά δελτία και αν αυτό συνέβαινε και εδώ τότε η Παλαιόχωρα, ο Κρ. Αστέρας αλλά και αρκετές ακόµα οµάδες θα µπορούσαν να χρησιµοποιούν κάποια παιδιά.

Τα τελευταία αποτελέσµατα και οι βαθµολογίες:

Πρωτάθληµα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”

9η αγωνιστική

•Πανακρωτηριακός – Πλατανιάς 1-5

Γκολ: Κουργιαντάκης – ∆ρακάκης 2, Μοσχονάκης, Χαραλαµπίδης, Λαδάκης •Ν. Μινώταυρου – Χανιά Σίτυ 6-0

Γκολ: Παπανικολάου, Σπυριδάκης, Πατεράκης, Αφεντουλίδης, Τσουβαλάς, Βουλγαράκης •Ιωνία 2000 – Ακ.Ν. Κυδωνίας 4-2

Γκολ: Οικονοµάκης 3, Μαρµαριτσάκης – Κωνστανταράκης, Κελαϊδής •Απόλλων – Γρανίτης 2-1

Γκολ: Αµπατζής 2 – Καµπουράκης Γ.

•Ιδοµενέας – Άρης Σ. 1-4

Γκολ: Μπουγκάς – Μεγαλογένης 2, Πυροβολάκης Γ., Γιατράκης •Φοίνικας – ΑΠ Σούδας 1-1

Γκολ: Καραπάνος Μ. – Κουλιεράκης

•Ηρακλής Ν. – Κισσαµικός 1-2

Γκολ: Γιανναράκης – Παπαβασιλείου Λ. 2

•Ροδωπού – Κρ. Αστέρας διεκόπη λόγω προβλήµατος στον απινιδωτή.

Βαθµολογία (9 αγώνες):

Πλατανιάς 46-4 27

Νέοι Μινωταύρου 38-3 25

Ιωνία 2000 56-9 22

Πανακρωτηριακός 25-13 19

Ακ.Ν. Κυδωνίας 37-10 18

Απόλλων 38-15 18

Αρης Σούδας 32-12 18

Χανιά Σίτυ 12-16 11

Γρανίτης 15-12 10

Ηρακλής Ν. 26-34 9

Κρ. Αστέρας* 19-38 9

Κισσαµικός 13-31 8

Ιδοµενέας 7-38 4

Φοίνικας 2-39 4

ΑΠ Σούδας 7-49 3

Ροδωπού* 3-53 1

Πρωτάθληµα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”

4η αγωνιστική

1ος όµιλος

•ΑΠ Σούδας Β-∆όξα 0-10

Γκολ: Αλ Μουτζα 2, Σάµπα 2, Σούλι 2, Μαρτζοκάι, Τσαγκαράκης, Παπα, Λικάι

•Κισσαµικός-Μινώταυρος 4-6

Γκολ: Φαντάκης, Χρυσανθίδης, Τσεκούρας, αυτογκόλ – Μοτάκης 2, Κοτσίφης 2, Καλούδης, Νταµπουρης

•Περιβόλια-Πανακρωτηριακός 2-4

Γκολ: Τσακιράκης 2 – Κελάκης 3, Πριναράκης Σπ.

•Απόλλων-Κρ. Αστέρας 3-0 α.α.

•Καλτσέτο Β-Παλαιόχωρα 3-0 α.α. Ρεπό: Ακαδ.Ν. Κυδωνίας

Βαθµολογία (4 αγώνες): Μινώταυρος 12, Απόλλων 12, Πανακρωτηριακός* 9, ΑΟ Περιβολίων* 6, Ακ.Ν. Κυδωνίας* 6, ∆όξα Π. 6, Ν. Κισσαµικός 3, ΑΠ Σούδας Β 3, Καλτσέτο Β* 3, Κρ. Αστέρας 0, Παλαιόχωρα αποχώρησε

2ος όµιλος

•Φοίνικας-ΑΠ Σούδας 0-6

Γκολ: Τσίµας, Βρεττός, Βουλγαράκης, Κυπραίος Α., Καρακοβούνης, Μπρεδολόγος

•Μινώταυρος Β-Τιτάν 0-9 Γκολ: Κοκολογιάννης 3, Παπαδηµητράκης 2, Κρασάκης, Καραγιαννάκης, Μαρινάκης, Νευράκης

•Ασπίδα-Ακ.Ν. Κυδωνίας Β 0-2

Γκολ: Σταυρουλάκης, Πιτσιας

•Γρανίτης-Πλατανιάς 1-4

Γκολ: Λίτσι Σάβιο – Γαυγιωτάκης ∆. 2, Κουρτάκης Ν. 2

•Καλτσέτο-Ηρακλής Ν. 3-0 α.α.

Βαθµολογία (4 αγώνες): Καλτσέτο 12, Τιτάν 10, ΑΠ Σούδας 9, Πλατανιάς 7, Ακ.Ν. Κυδωνίας Β 7, Ασπίδα 4, Φοίνικας 3, Μινώταυρος Β 3, Γρανίτης 3, Ηρακλής Ν. 0