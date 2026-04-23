Πρωταθλήματα Κ14 “Παναγιώτης Καράτζης”: Οι οµάδες του Α’ οµίλου

Με τις οµάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 5-10 στον όµιλο Τίτλου στο πρωταθλήµατος Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” συνεχίζουµε σήµερα το αφιέρωµα ενώ αύριο θα ακολουθήσουν οι 4 πρώτες που το ερχόµενο Σαββατοκύριακο θα διεκδικήσουν στο Φάιναλ 4 των Περιβολίων τον τίτλο. Με την ευκαιρία δηµοσιεύουµε ξανά τους πρώτους σκόρερ διότι ο δαίµων της… αφηρηµάδας “έφαγε” τον Κελάκη που ήταν 4ος.

36 γκολ: Φαντάκης Νικόλαος (Κισσαµικός)

28 Κουργιαντάκης Φίλιππος (Πανακρωτηριακός)

26 Μπαντουράκης Μάνος (Καλτσέτο)

24 Kελάκης Γιώργος (Πανακρωτηριακός)

Απόλλων Αγίου Ιωάννη

Τερµατοφύλακες: Λίτος Γιάννης, Βασιλάκης Στέλιος*, Στεφώσης Αντώνης

Αµυντικοί: Νικηφοράκης Αντώνης (1), Γιαννετάκης Νίκος (2), Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος (2), Κελάκης Μάνος* (2), Λιγοξυγκάκης Ηλίας*, Καλιγιάννης Ευθύµης*, Γεωργεδάκης Νίκος, Ξυφτίλης Γιώργος*.

Μέσοι: Γεωργεδάκης Μάνος (3), Καλιοντζάκης Νίκος (8), Κουτράκης Βασίλης (4), Σφακιωτάκης Γιάννης (7), Καραµαλάκης Γιώργος* (3), Ξηράκης Ραφαήλ*, Καράµπελλας Αχιλλέας* (5), Μητρόπουλος Παύλος* (2), Ολσι Γιάννης*

Επιθετικοί: Κλαουράκης Γιώργος (4), Αποστολάκης Ευτύχης (8), Νεοφύτου Ιάκωβος*

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 57 τερµάτων, ενώ 6 προήλθαν από µηδενισµούς

Οι µισοί παίκτες έχουν γεννηθεί το 2012 και οι υπόλοιποι µισοί το 2013 (*)

Προπονητής: Βεργανελάκης Μάνος ενώ ξεκίνησε ο Πολέντας Γιώργος

Α.Π. Σούδας

Το ρόστερ: Βλαχάκης Ευάγγελος*, Βουλγαράκης Γεώργιος* (8 γκολ), Βρεττός Ιωάννης* (14), Γωνιωτάκης Ιωάννης-Ευτύχιος (1), Καζάκος Ιωάννης, Καρακοβούνης Θεόδωρος (1), Κουµουδάκος Νικόλαος (2), Κυπραίος Αναστάσιος* (8), Νταγκουνάκης Νικόλαος** (4), Μητάκος Γεώργιος, Ναλµπαντίδης Ιωάννης (8), Παγωνίδης Αντώνιος (5), Στυλιανάκάκης ∆ηµήτριος, Τερεζάκης Ορέστης*, Τσίλης Νικόλαος (2), Τσίµας Ιάσων* (14), Καρβαριώτης Ιωάννης* (3), Μπρεδολόγος Εµµανουήλ (2).

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 73 τερµάτων -ένα ακόµα προήλθε από αυτογκόλ

Τα πιο πολλά παιδιά είναι του 2012, µε αστερίσκο όσα έχουν γεννηθεί το 2013 ενώ υπάρχει και ένα του 2014 (**)

Προπονητής: Καρατζής Αντώνιος

Πλατανιάς

Το ρόστερ: Βεντούρης Αγγελος (1 γκολ), Μακρής Σταύρος (τερµατοφύλακες), Κοµπιτσάκης Ευτύχης (4), Χασανάι Ματέο (3), Γαυγιωτάκης ∆ηµήτρης (19), Μέµα Γιοελ, Τσάµι Σέβι (2), Πετρώβ ∆ηµήτρης (1), Σερκιάρι-Σκαλιδάκης Γιάννης (3), Στεφανάκης Αντώνης (1), Τσένι Σέλντι, ∆ρακάκης Ορέστης (3), Βασίν Κιρίλ, Ανασταστάκης Χαρίδηµος* (1), Πούπας Κώστας*, Μαλαδάκης Μάριος*, Σκρέτα Γκαρσιάνο*, Κουρτάκης Νίκος* (14), Καρτσωνάκης Ιωσήφ*, Μακρής Νίκος* (από Ακαδ.Ν.Κυδωνίας Β’), Πορφυράκης Αντώνης*, Λουλαδάκης Λευτέρης*, Αποστολάκης Παναγιώτης*

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 53 τερµάτων, ενώ 1 προήλθε από αυτογκόλ.

Τα περισσότερα παιδιά είναι του 2012 ενώ αρκετά είναι του 2013 (*)

Προπονητής: Τσιάκαλος Γιάννης

∆όξα Παχιανών

Το ρόστερ: Γιακουµάκης Αντώνης (τερµατοφύλακας), Λεβάκης Αγγελος* (1 γκολ), Αλ Μούτζα Γιουσέφ* (11), Μαρτζοκάι Τεοντορ* (3), Μαυροµµάτης Κων/νος*, Τσάνι Αλέξανδρος* (4), Πάπα Αριον* (9), Μυλωνάκης Νεκταριος*, Τζαγκαράκης Ευθύµης (1), Αριστινίδης Σπύρος (1), Βαϊδάκης Σταύρος, Λαλάι Αµπντουν (3), Λικάι Λεντιον (1), Σούλι Εντρι (6), Μάρκου Αρης, Ξεκουκουλωτάκης Αλέξανδρος, Μπάκο Αβι (1), Ελ Ατζουρί Ματίν (1), Σάµπα Μαρτιν (3).

Τα πιο πολλά παιδιά είναι του 2013 και κάποια του 2012 (*)

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 51 τερµάτων, ενώ 6 προήλθαν από µηδενισµούς

Προπονητής: Λαµπαρδάκης Γιάννης

Τιτάν Καλυβών

Τερµατοφυλακες: Κουντής ∆ηµήτρης, Λένα Αγγελος

Αµυντικοί: Νευράκης Γιώργος (2 γκολ), Χαριτάκης Νίκος, Μαρινάκης ∆ηµήτρης (4), Σγουράκης Μανώλης, Αναγνωστάκης Αλέξανδρος*, Αµινε Γιουνες, Πενταράκης Ευάγγελος

Μέσοι: Πατσουράκης Σήφης (6), Πατσουράκης Μανώλης* (2), Καραγιαννάκης Παύλος* (3), Τσιτσιρίδης Χρήστος (2), Θερµιώτης Ανδρέας* , Ψαρουδάκης Παναγιώτης* , Τετρεσασβίλι Παναγιώτης* (1).

Επιθετικοί: Κοκολογιάννης Γιάννης (13) , Κρασάκης ∆ηµήτρης* (5), Παπαδηµητράκης Αλέξης* (7).

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 48 τερµάτων, ενώ 3 προήλθαν από αυτογκόλ

Τα περισσότερα παιδιά είναι του 2012 ενώ αρκετά είναι του 2013 (*)

Προπονητής: Βολακάκης Γιώργος

Ακαδηµία Νέας Κυδωνίας Β’

Τερµατοφύλακας: Μούγιο Αιµιλιάνο*

Αµυντικοί: Σακρ Αλέξανδρος (2 γκολ), Στογιάνοβιτς Σιµεών*, Ντιόνιας Αλέξανδρος*, Κουκλάκης Αλέξανδρος*, Πολυχρονάκης Βικέντιος* (2), Χλωράκης Αλέξανδρος, Τρακάκης Αντρέας*

Μέσοι: Μοτάκης Φραγκίσκος, Τσαλιγόπουλος Γιώργος*, Τουρνάς Λάζαρος, Πίτσιας Ματθαίος (1).

Επιθετικοί: Μισιρλής ∆ηµήτρης (11), Μακριµίσιος Γιώργος* (2), Σταυρουλάκης Ευτύχης (2), Μοδιανάκης Μιχάλης*, Χιωτάκης Πορφύριος (3), Μακρής Νίκος* (1 – συνέχισε στον Πλατανιά).

Περίπου τα µισά παιδιά είναι του 2012 και τα υπόλοιπα του 2013 (*)

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 24 τερµάτων.

Προπονητές: Νικολακάκης Αντρέας – Σταθινάκης Β.