Πρωτάθλημα στίβου Κ16: Στην πρώτη θέση ο Γ.Σ. “Ελ. Βενιζέλος”

Γιώργος Δρακάκης
Με εξαιρετικές εµφανίσεις, πάθος και σκληρή δουλειά, ο Γ.Σ. “Ελευθέριος Βενιζέλος” κατέκτησε την 1η θέση στη συνολική βαθµολογία τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια και στο διασυλλογικό πρωτάθληµα στίβου Κ16, επιβεβαιώνοντας για ακόµη µία φορά το υψηλό επίπεδο των αθλητών και των προπονητών µας και τη σταθερή παρουσία του συλλόγου στην κορυφή της Κρήτης! ∆ιότι προηγήθηκε και η πρώτη θέση σε Ανδρες, Γυναίκες αλλά και Κ20 αντρών και µόνο στην Κ20 των γυναικών ήταν 2ος πίσω από τον ΟΦΗ. Τα µετάλλια στην Κ16:

1ες θέσεις

• Μαρία Κασσελάκη – Σφυροβολία (49.24)

• Μαρία Αβετισιάν – ∆ισκοβολία (32.46)

• Χρύση–Γαβριέλα Καστρινάκη – Επί κοντώ (2.40)

• Σοφία Σέλµαν-Κατζουράκη – Ύψος (1.50)

• Ιωάννης Αγγίνο Παπαδάκης – Ύψος (1.62)

• 4×80µ Κοριτσιών (Ε. Κατωτάκη, Ι. Σχοινοπλοκάκη, Χ. Χρυσοχεράκη, Η. Αβετισιάν) – 40.64

2ες θέσεις

• Φοίβος Ρήγας – 80µ (9.70)

• Ηλιάνα Αβετισιάν – 150µ (19.68)

• Ιωσηφίνα Σχοινοπλοκάκη – 300µ (43.35)

• Κατερίνα Μαυράκη – 300µ εµπόδια (48.50)

• Μαρία Ορφανουδάκη – 2000µ (8:13.30)

• Μυρτώ Παπαδοµανωλάκη – Επί κοντώ (2.40)

• Μαρία Φτόνι – Ύψος (1.42)

• Αλέξανδρος Νικολόπουλος – ∆ισκοβολία (46.04)

• Παναγιώτης Τραµπάκουλος – Σφυροβολία (29.74)

• 4×80µ Αγοριών (Ι. Αγγίνο Παπαδάκης, Γ. Κατσανδρεδάκης, Κ. Παραδάς, Φ. Ρήγας) – 39.76

• 4×300µ Μικτή (Ε. Μακρινάκης, Κ. Μαυράκη, Α.Μ. Τσαγκαράκη, Α. Χατζής) – 3:02.10

3ες θέσεις

• Χριστίνη Χρυσοχεράκη – 80µ (10.88)

• Φωτεινή Χαµογιωργάκη – 600µ (1:50.51)

• Γεωργία Ζανιδάκη – Επί κοντώ (2.10)

• Μιχαήλ Μελάκης – Μήκος (5.47) & Τετραπλούν (13.78)

• Ορέστης Αναστασάκης – ∆ισκοβολία (44.86)

• Ντάνιελ Γιούσεφ – Σφυροβολία (22.08)

• Ολυµπία Άνθη Μαµάκα – Σφυροβολία (30.60)

