Πρωτάθλημα Νέων ΣΛ2: Η (µη) σύνδεση της ΠΑΕ Χανιά µε τις τοπικές Ακαδηµίες

Στο γήπεδο των Περιβολίων το Σάββατο βρέθηκε η οµάδα Κ19 της Ελλάδας Σύρου που λίγο νωρίτερα είχε αντιµετωπίσει την αντίστοιχη των Χανίων για το πρωτάθληµα νέων της ΣΛ2. Αφού ενηµερωθήκαµε για το σκορ ρωτήσαµε τα παιδιά αν είναι από εκεί ή αν έκαναν την… πατέντα του Παναργειακού που από πέρυσι εµφανίζει µία ακαδηµία της Θεσσαλονίκης στο αντίστοιχο πρωτάθληµα.

Οχι, όπως µας είπαν τα παιδιά είναι από τις Κυκλάδες απλά όπως καταλάβαµε -καθώς ο παίκτης που µου µίλησε ήταν από Τήνο- προέρχονται από την µικτή της Ενωσης (ΕΠΣΚ) και δεν περιορίζονται στις Ακαδηµίες της Συριανής οµάδας. Καθόλα θεµιτό και σωστό.

Πάµε τώρα στους γηπεδούχους. Μετά τις διοικητικές εξελίξεις και µε την Ακαδηµία να έχει ουσιαστικά διαλύσει τα Χανιά βρέθηκαν χωρίς καθόλου Κ19 αλλά ούτε Κ16. Παρά την πρόσκληση που απηύθυναν η ανταπόκριση υπήρξε ισχνή και έτσι υιοθετήθηκε η Ακαδηµία της Ασπίδας που πραγµατοποίησε στα Κ14 αρκετά καλή πορεία πέρυσι και κλήθηκε να στελεχώσει την Κ16. Ελα όµως που τα ίδια παιδιά, καλούνται να εκπροσωπήσουν και την Κ19 της οµάδας απέναντι σε πολύ µεγαλύτερους αντιπάλους.

Την ίδια στιγµή που προπονητής που εργάζεται τελευταία στα Χανιά αλλά µε καταγωγή από τη Ρούµελη µας έλεγε: «Απορώ που εδώ στα Χανιά έχουν σύνδεση οι τοπικές σας Ακαδηµίες µε τόσες οµάδες από την υπόλοιπη Ελλάδα: Ολυµπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ ακόµα και µε τον Αρη αλλά και µε τον Πανιώνιο! Μόνο µε την τοπική… ΠΑΕ δεν βλέπω να υπάρχει συνεργασία στην πραγµατικότητα».

Τώρα τι να του πεις; Ότι το περιβόητο δίκτυο Ακαδηµιών της ΠΑΕ µέσα σε λίγα χρόνια ουσιαστικά έµεινε “κενό γράµµα” µετά και την αποχώρηση από τα Χανιά του εµπνευστή του. Μάλιστα πριν 2-3 χρόνια ξαφνικά η ΠΑΕ ανακάλυψε ότι δεν µπορούσε να κατεβάσει οµάδα ούτε καν στο πρωτάθληµα Κ16 της ΕΠΣΧ και κυριολεκτικά εν µία νυκτί πήρε δια… µεταγραφής ολόκληρη την αντίστοιχη οµάδα του Νέου Κισσαµικού συν τον προπονητή και την εµφάνισε ως Κ16 του Κισσαµικού δηλαδή της ΠΑΕ. Ετσι τα τελευταία 2-3 χρόνια στην πραγµατικότητα οι Ακαδηµίες πατούσαν στον εκάστοτε προπονητή και στις σχέσεις που είχε αυτός µε κάποια αντίστοιχη Ακαδηµία του τοπικού που σε µεγάλο βαθµό στελέχωνε µε παίκτες της την Κ16 και την Κ19. Φέτος όµως µε την εύρεση λύσης την τελευταία στιγµή αυτό δεν κατέστη δυνατό. Υπήρξε ακόµα µία σκέψη να ακολουθηθεί το… µοντέλο Παναργειακού αλλά δεν προχώρησε.

∆υστυχώς χάθηκε πολύτιµος χρόνος µέχρι να βρεθεί λύση το καλοκαίρι και παρότι είχαν αποµείνει κάπου 15 παιδιά γεννηθέντα 2007-09 που θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση της σηµερινής Κ19 -άλλωστε υπήρχε και οµάδα πέρυσι µε συµµετοχή στην Β’ κατηγορία ΕΠΣΧ- δεν υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον παρά τις παροτρύνσεις όσον είχαν την ευθύνη της προηγούµενης οµάδας νέων της ΠΑΕ.

Η ουσία και ο προβληµατισµός είναι άλλος. Τα Χανιά τι είδους εκπρόσωπο µπορούν να έχουν στις εθνικές κατηγορίες όταν το οποιοδήποτε ταλέντο µπορεί να αξιοποιηθεί στις Ακαδηµίες των µεγάλων ΠΑΕ αλλά όχι στην τοπική οµάδα;

∆ύο απαραίτητες διευκρινίσεις:

Εννοείται ότι η σηµερινή διοίκηση του ∆ηµ. ∆ρόσου δεν έχει καµία σχέση µε το όλο θέµα ούτε αποτελεί αιχµή για αυτή.

Επίσης για την δυσλειτουργία αυτή η ευθύνη δεν µπορεί να είναι αποκλειστικά είτε της ΠΑΕ είτε των τοπικών οµάδων όπως ίσως υποστηρίξουν κάποιοι. Λογικά όλοι έχουν τις ευθύνες τους σίγουρα όχι στον ίδιο βαθµό…

Για την ιστορία ο αγώνας της… Κ16 των Χανίων (Ασπίδας) µε την Κ19 Ελλάδα Σύρου έληξε 0-10.

Τα γκολ και οι συνθέσεις:

Γκολ: Συκουτρής 2, Κεβάνι 2, Κάτσα 2, Αρακάς, Χλωµίδιος, Τσιτσιούµης, Καβουρίδης.

∆ιατητής: Κρικέλης (Λεκάκης – Φώτης).

Χανιά: ∆ιαµαντάκης Χ., Πρωτοψάλτης, Τσόλας, ∆ρετάκης, Πρίτσας Γ., Ορφανουδάκης, Πρίτσας Αγγ., Παπαβασιλείου, ∆ιαµαντάκης Μ., Αντωνίου, Γαλλος

Επαιξαν αλλαγή οι: Ζουλάκης, Πρίτσας Π, Ζάχος, Στεφανουδάκης, Παπαδάκης

Ελλάς: Ντουµάζιος, Κεβάνι, Βελαλόπουλος, Κάτσα, Κατσαµπούκας, Τσιτσιούµης, Καβουρίδης, Πετσοπούλης, Κουκουλάς, Συκουτρής, Χλωµίσιος. Αλλαγές: Χύσα, Καλαδάµης, Αρακάς, Ψαρρός

Υ.Γ.: ∆υστυχώς το θέµα είναι διαχρονικό. Ειδικά η ΠΑΕ ΑΟ Χανιά είχε µία παρόµοια προβληµατική σχέση µε τις τοπικές Ακαδηµίες και σε εποχές που οι τελευταίες είχαν ελάχιστη σύνδεση µε Ακαδηµίες άλλων ΠΑΕ. Ισως και για αυτό ποτέ δεν µπόρεσε να κάνει το άλµα προς την µεγάλη εθνική κατηγορία αλλά µονάχα προς το… κενό.

Σαφώς καλύτερη η λειτουργία των Ακαδηµιών της ΠΑΕ Πλατανιά ειδικά την εξαετία που έπαιξε Σούπερ Λιγκ κάτι που αποτέλεσε µεγάλο κίνητρο για τα παιδιά της ∆υτικής Κρήτης. Οµως και εκεί όταν η οµάδα βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση δεν υπήρξε το “ανάχωµα” που θα πρόσφεραν οι Ακαδηµίες για να την συγκρατήσουν στην Α’ ΕΠΣΧ αλλά θυµίζουµε ότι έφθασε στην διάλυση και για δύο χρόνια δεν συµµετείχε σε καµία διοργάνωση.

Τέλος την περίοδο που η ΠΑΕ Χανιά αναζητούσε διοικητικό διέξοδο το καλοκαίρι υπήρξε από τον γνωστό προπονητή και αθλητικό επιστήµονα Λεωνίδα Παπαδάκη κατάθεση συγκεκριµένου πλάνου για την λειτουργία της οµάδας ώστε πάνω σε αυτό να πορευτεί ο όποιος επενδυτής µε στόχο να στηριχθεί σε µεγάλο βαθµό από παίκτες που θα αναδείξουν οι Ακαδηµίες της εφόσον λειτουργήσουν κάποια στιγµή σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο.