Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ο Κύδωνας θριάµβευσε 3-1 µε αντίπαλο την Παναχαϊκή

Πλώρη για την πρόκριση στα ηµιτελικά του Σαββάτου έβαλε η οµάδα κορασίδων του Κύδωνα που θριάµβευσε χθες µε 3-1 επί της Παναχαϊκής στην προηµιτελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήµατος γυναικών Κ18 στο βόλεϊ.

Μάλιστα ο χανιώτικος όµιλος λίγο έλειψε να κάνει την έκπληξη και στην πρεµιέρα αργά την Τετάρτη όταν βρέθηκε να νικάει µε 2-1 τον οικοδεσπότη Ηλυσιακό αλλά τελικά έχασε στο τάι µπρέικ µε 15-13 και αφού µετά από 40λεπτά ισοφαρίστηκε λίγο νωρίτερα σε 2-2 (28-26).

Χθες µπορεί η οµάδα της Πάτρας να ξεκίνησε πιο δυνατά και να πήρε µε 25-23 το α’ σετ όµως στη συνέχεια ο πρωταθλητής Κρήτης κυριάρχησε και πήρε µε χαρακτηριστική άνεση τα τρία επόµενα σετ αφού σε κανένα από αυτά η Παναχαϊκή δεν ξεπέρασε τους 13 πόντους! Σήµερα ο Κύδωνας µε νίκη επί του Πέρα εξασφαλίζει την 2η θέση ενώ έχει και κάποιες ελπίδες για την πρώτη ανάλογα µε το αποτέλεσµα χθες βράδυ.

Η ουσία ότι συνεχίζει όπως όλα δείχνουν στα νοκ άουτ του Σαββάτου απλά µάλλον θα χρειαστεί να µεταβεί στην Καλαµάτα για να αντιµετωπίσει εκεί τον πρώτο του ∆’ οµίλου (Ολυµπιακό Π. ή ΖΑΟΝ)

Ο χθεσινός αγώνας

• Κύδων – Παναχαϊκή 3-1

Σετ: 23-25 (32’), 25-13 (22’), 25-11 (25’), 25-13 (22’)

∆ιαιτητές: Καντλή, Καλούδας. Παρατηρητής: ∆ιαµαντόπουλος.Κύδων (Κατοικος Χρ. – Τσατσου Γ.): Μπουρµπακη Γ., Ανασταστακη Θ., Σεληνιωτακη Εύα, Μπουρµπακη Εµ., Παπαδοπουλου Εµ., Γιακουµπιετς Βικτ. (6αδα), Ιορδανογλου Χαρ., Τριπολιτσιωτη Αικ., Παλαυρα Αλ., Μανουσακη Αννα (λ).

Συνοδος είναι η έφορος Ειρηνη (Ρενα) Χριστιανακη.

Αργά χθες έπαιξαν Ηλυσιακός – Πέρα για την 2η αγωνιστική.

Η 1η αγωνιστική:

• Ηλυσιακός – Κύδων 3-2

Σετ: 25-22 (27′), 26-28 (37′), 16-25 (25′), 28-26 (39′), 15-13 (20′).

∆ιαιτητες: Πεσινογλου Κ. – Σωµακης Β. (Λορεντζου Κ.) Κοµισσαριος – Παρατηρητης Αγωνα: Γεωργουλεας Γ.

Ηλυσιακος (Αριστειδου Μ.) : ∆ασκαλοπουλου Ιρ., Παπαστρατου Ειρ., Παρµακη Σοφ., Κορνακια ∆αφ., ∆ηµοπουλου Αγ. , Βαµβακα ∆αφ. (6αδα), Βακαλόπουλου Χρ., Γωγου Μ., Σπινου Α., Βολωνακη Μαρ., Κατσανου Μαρ., Τογκα Γιορ., Νακο Ερι (λ), Χατζηνικολαου Αγ. (λ). Κύδων (Κατοικος Χρ. – Τσατσου Γ.): Μπουρµπακη Γ., Ανασταστακη Θ., Σεληνιωτακη Εύα, Μπουρµπακη Εµ., Παπαδοπουλου Εµ., Γιακουµπιετς Βικτ. (6αδα), Ιορδανογλου Χαρ., Τριπολιτσιωτη Αικ., Παλαυρα Αλ., Μανουσακη Αννα (λ).

Γ.Ε. Παναχαϊκή – Α.Σ. Πέρα 3-1 (21-25, 25-22, 25-16, 25-16)

Βαθµολογία Γ’ Οµίλου

Σε 2 αγώνες

1.Α.Ο. Κύδων 4β. (5-4)

2.Γ.Ε. Παναχαϊκή 3β. (4-4)

3.Α.Ο. Ηλυσιακός* 2β. (3-2)

4.Α.Σ. Πέρα* 0β. (1-3)

*∆εν υπολογίζεται το παιχνίδι Ηλυσιακός – Πέρα.

Η 3η αγωνιστική

Παρασκευή

14.00: Α.Σ. Πέρα – Α.Ο. Κύδων ∆ιαιτητές: Οσιπίδης, Τουκτούκας, Παρατηρητής: ∆ιαµαντόπουλος.

16.00: Γ.Ε. Παναχαϊκή – Α.Ο. Ηλυσιακός ∆ιαιτητές: Τουκτούκας, Οσιπίδης, Παρατηρητής: ∆ιαµαντόπουλος.

ΤΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκορασίδων Α’

Ηµιτελικά (β’ αγώνας)

• Αστέρας* – Μεσσαρά 3-0 (3-0)

• ΑΘΛΕΣΗ* – Χερρονάσιος 3-2 (3-1)

*Στον α’ τελικό θα παίξουν την ∆ευτέρα ΑΘΛΕΣΗ – Αστέρας στο Λίντο (17:00)

Παγκορασίδων Β’

Ηµιτελικά (β’ αγώνας)

• Αετός – Ανεµος 0-3 α.α. (0-3 α.α.)

• ΓΕΙ – Αστέρας 3-0 (3-0)

*Στον α’ τελικό θα παίξουν την Κυριακή Ανεµος – ΓΕΙ στον Κλαδισό (15:00)

Πρωτάθληµα Κ14

• Κύδων/Αετός – Τάνος 0-3

Σετ: 16 -25 (21′), 16-25 (22′), 21-25 (25′).

∆ιαιτητης: Ξυδακης Ηρακλης,

Κύδων/Αετός: Ντεγιανακη Εκ., Κορκονατσι Ι., Παπαδακη Μ., Παγωνη ∆., Κουτσοδοντη Εµ., Λαγωνικακη ∆. (6αδα), Κουστα Ρ., Καριοφυλλη Αρ., Αργυροπουλου Χ., Τσιφακη Ι., Παπαδακη Ι., Πετσολαρι Ιρ., Χατα Ι. (λ), Κουκαδακη Μ. (λ).

Τάνος (Κλειδακη Ευ.): Τσικιτζιδου Ιρ., Λαγουδακη Μ., Πιπερακη Ασ., Τσιτσιριδακη Χ., Σαπουνακη Ελ., Κατσουλακη Αρ. (6αδα), Χανι Ι., Κοντοδηµα Μ. (λ).

• ΣΦΠΧ – Αρκάδι 3-2

ΣΕΤ : 14-25 (22′), 25-11 (21′), 25-13 (25′), 16-25 (23′), 15-10 (20′).

∆ιαιτητης: Καβαλλαρη Μ.

ΣΦΠΧ ( Τζανετεα Κ.): Γκογκολακη Π., Ντουσακη Μ. , Ψαρουδακη Α. Μπουρµπακη Α. , Αντωνακη Ο. , Λιτσακη Α. (6αδα ), Γαρεδακη Α., Κλουβιδακη Β., Κοσσυβακη Ν. ,ΧατζηΣταυρου Κ. , Χαλκιαδακη Ν., Αλιφραγκη Ε.

Αρκάδι ( Αντωνακης Εµ.): Πιτερη Σ., Κυλαφη Α., Γεωργουλακη Α., Τζανη Φ., Μακρυδακη Ι., Μαραβελακη Φ. (6αδα), Αγγουριδη Μ., Σαµσονιντζε Ν., Βροντακη Β., Μπυρακη Α., Κλαδου Χ., Παπαργυριου Σ.

• Αρκάδι2 – Σούδα 1-3

Σετ: 16 -25 (21′), 11-25 (22′), 25-23 (27′), 17-25 (23’).

∆ιαιτητης: Ανδρεδακης Κωνσταντινος

Αρκάδι2: Βενιερη Α., Σελενιτσα Σ., Μαθιουδακη Ν., Μακρυγιαννακη Μ., ∆ασκαλακη Α., Μακρυµαλακη ∆. (6αδα), Ροδινου Ε., Σπιταδακη Ε., Παρασυρη Ν., Τσιτσουλι Σ., Τσιτσουλη Β., Χορατζ Ε.

Σούδα (Κλειδακη Ευ.): Μπαλλου Σ., Κουράκη Σ., Βασιλακη Ν., Περογαµβρακη Μ., Παπαδακη Μ., Μαλινδρετος ∆. (6αδα), Ρατζα Ν., Μαντη Γ., Παπαδακη Ο., Παπαβασιλειου Γ., Περουλακη Χρ., Μυλωνακη Χ. (λ), Μητακου Ε. (λ).

• Ν.ΟΠΕΡ – Σούδα 0-3

Σετ: 21-25 (25′), 14-25 (24′), 13-25 (22′).

∆ιαιτητης: Ανδρεαδακης Κωνσταντινος

Ν. ΟΠΕΡ (Μαρουλης Αθ. – Τζαγκαρακη Π.): Νοκα ∆., ∆ηµου Α., Καρκαλατση Μ., Μπεσικου Μ., Μπεσικου Σ., Αλευρα Μ. (6αδα), Παπαγιαννακη Μ., Χατζηαποστολου Ρ., Ρουσονερου Α., Κοσκινα Ε., Ξερουδακη Ν., Κουµεντακη Ε., Μανδακακη Α., Λουτριανακη Ε.

Σούδα (Κλειδακη Ευ.): Παπαδακη Μ., Μαντζου Ε., Μαρακακη Α., Μπαλλου Σ., Περιγαµβρακη Μ., Μαλινδρετου ∆. (6αδα), Καντερακη ∆., Ρατζα Ν., Μπυρακη Σ., Βασιλακη Ν., Παπαδακη Ο., Μαυροειδη Α. (λ), Παπαβασιλειου Α. (λ).

• Αρκάδι – Κύδων 3-0

Σετ: 25-4 (20′), 25-14 (21′), 25-17 (22′).

∆ιαιτητης: Κουνδουρακη Νικολεττα

Αρκάδι ( Αντωνακης Εµ.): Μακρυδακη Ι., Πιτερη Ι., Τζανη Φ., Γεωργουδακη Κ., Κυλαφη Α., Κλαδου Ι. (6αδα), Αγγουριδη Μ., Νικολακακη ∆., Μαραβελακη ∆., Βροντακη Β., Σαµφωνιζε Ν., Παπαργυριου Σ.

Κύδων: Ντεγιανακη Ε., Παπαδακη Μ., Κουτσοδοντη Ε., Καριοφυλλη Α., Λαγωνικακη ∆., Τσιφακη Ι. (6αδα), Παγωνη Α., Κουστα, Αργυροπουλου Κ., Παπαδακη Γ., Ρεσιολαρι Ι., Χατα Ι. (λ), Κουκαδακη Ν. (λ).

Συλλυπητήρια από Ανεµο:

Από τον ΝΠΣ Ο Ανεµος εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στις αθλήτριες του συλλόγου Νικολέττα και Αικατερίνη Σαριδάκη για το θάνατο της γιαγιάς τους Αικατερίνης. Να επισηµάνουµε ότι πρόκειται και για την µητέρα του παλιού ποδοσφαιριστή Χρήστου Σαριδάκη.