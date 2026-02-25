menu
Αθλητικά

Πρωτάθλημα Κ17 Γυναικών: Ηττες “καρμπόν” για ΑΟΧ και Ποσειδώνα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηττες με το ίδιο σκορ (0-2) αλλά και με παρόμοια διακύμανση για τον ΑΟΧ και τον Ποσειδώνα Καμισιανών-Ραπανιανών την προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Κ17 των γυναικών.
Στη Μοναχή Ελιά με αντίπαλο τον ΑΣΤ Ιάλυσου Ρόδου και στο Μαρτινέγκο απέναντι στους Ν. Εργοτέλη οι δύο χανιώτικες ομάδες δέχθηκαν το πρώτο γκολ λίγο πριν συμπληρωθεί το α’ 45λεπτο ενώ στο β’ μέρος προσπάθησαν να ισοφαρίσουν αλλά λίγο πριν το τέλος δέχθηκαν ένα ακόμα τέρμα. Τα στοιχεία των αγώνων:

Πρωτάθλημα Κ17 γυναικών
9η αγωνιστική
• ΑΟ Χανιά – ΑΣ Τριάντα Ιαλυσου 0-2
Γκολ: 43’ Σβύνου, 78’ Ογούτμεν
Διαιτητής: Μπραουδάκη (Ντάλιος – Βεργεράκης), Χανίων
ΑΟΧ (Γιάννης Τσικουδάκης – Σουζάνα Ζντράβκοβιτς): Βασιλαντωνάκη, Παπαντωνάκη (46’ Μανελλάρι), Β. Ζουριδάκη, Κατοίκου, Γιανναράκη, Κοντογεωργοπούλου, Αλμπέρτη, Ασβεστά, Μ. Ζουριδάκη (66’ Βλοντάκη), Μαλτέζου, Σολανάκη.
ΑΣΤΙΡ (Βαγγέλης Χατζηαντωνίου): Σακκομήτρου, Πετρίδη, Μπρόκου, Κουδούνη, Μάρη, Βασίλα, Ογούτμεν, Χατζηαντωνίου (64’ Σαββαΐδη), Σβύνου, Καλλιστή (73’ Κουρκουβή), Καμπουράκη.
• Ν. Εργοτέλη – Ποσειδών Ladies 2-0
Γκολ: 41’ Παχιαδάκη, 83’ Φραγκούλη
Διαιτητής: Μπλαβάκης (Μασέλη – Θέμελη) Ηρακλείου
Ν. Εργοτέλη (Κουτσάκης): Γιανναδάκη, Στρατιδάκη, Καπνά, Δασκαλάκη, Πατεράκη, Αποστολάκη, Τσέλα, Μανουσάκη (84’ Μαυρομάτη), Συντυχάκη, Φραγκούλη, Παχιαδάκη
Ποσειδών (Κολοκοτρώνης): Φραγκάκη, Κονταράκη Κ., Κορτσαλιουδάκη (85’ Κόμπου), Κόκαλα (80’ Κορδογιάννη), Σταθοπούλου, Τσολακίδη, Μαλαδάκη, Κονταράκη Μ., Μοσχανάκη, Μουτσάνη, Τσατσαρωνάκη.
• ΡΕΑ – ΟΦΗ 1-2
Γκολ: 38’ Δημητρουλάκη – 36’ Μαθιουδάκη Ν., 67’ Φαρδελά
Διαιτητής: Νταμαδάκης (Βράγκου – Μπαντά), Χανίων
Βαθμολογία (9 αγώνες)
ΑΣ Τριάντα Ιαλ. (15-4) 20
ΟΦΗ (21-12) 18
ΡΕΑ (11-15) 12
Νέοι Εργοτέλη (9-21) 12
ΑΟ Χανιά (22-13) 11
Ποσειδών Ladies (3-16) 2
Επόμενη 10η αγωνιστική (1/3)
• Ποσειδών Ladies – ΑΟ Χανιά
• ΑΣ Τριάντα Ιαλ. – ΟΦΗ
• ΡΕΑ – Ν. Εργοτέλη

ΑΟΧ – Χάλης σήμερα στη Γ’ Εθνική
Σήμερα για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής γυναικών θα παίξουν στη Μοναχή Ελιά ΑΟΧ – Χάλης (17:00) με διαιτητή τον Αγαλιώτη (Βλαχάκης – Πετράκης) από το Ρέθυμνο.
Επίσης για την Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης” σήμερα στις 16:00 θα συνεχιστεί από το 21ο λεπτό στο γήπεδο της Σούδας ο αγώνας Ασπίδας – Ικάρου που διεκόπη λόγω βροχής την Κυριακή (διαιτητής ο Μισαηλίδης με βοηθούς Μαρκετάκη και Σφακιανάκη), ενώ στις 19:00 θα παίξουν στη Μον. Ελιά Θησέας – Αστέρας Χ. με διαιτητή τον Κουκουράκη (Πατσουράκη – Στεφανίδου)

