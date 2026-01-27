Πρωτάθλημα Κ17 Γυναικών: “Εξάσφαιρος” ξανά ο ΑΟΧ

Εκπληκτική εμφάνιση της Κ17 του ΑΟΧ μέσα στο Μαρτινέγκο επί των Ν. Εργοτέλη και το τελικό 6-1 τα λέει όλα. Το εντυπωσιακό ότι ξανά οι Χανιώτισσες πέτυχαν μισή ντουζίνα γκολ απέναντι σε μία ομάδα που έχει νικήσει τον ΑΣ Τριάντα Ιάλυσου και τον ΟΦΗ! Στο άλλο παιχνίδι ο ΟΦΗ αιφνιδίασε τον Ποσειδώνα μέσα στο Κολυμπάρι με δύο γρήγορα γκολ για να επικρατήσει με 3-0.

Πρωτάθλημα Κ17 γυναικών

6η αγωνιστική

•Νέοι Εργοτέλη – ΑΟ Χανιά 1-6

Σαρωτική εμφάνιση από τις Χανιώτισσες. Η Κατοίκου άνοιξε το σκορ στο 8’ και το ημίχρονο έληξε 0-2 με γκολ της Ασβεστά στο 36’. Η Ασβεστά που πέτυχε χατ τρικ με δύο ακόμα τέρματα στο 50’ και στο 79’ ενώ σκόραραν ακόμα η αρχηγός Αλμπέρτη στο 57’ και η Φραγκέδη στο 89’. Αξίζει να σταθούμε στο τελευταίο γκολ αφού προήλθε από ασίστ της Χρυσής Βλοντάκη. Η “βενιαμίν” της ομάδας που έκλεισε πριν ένα μήνα τα 13 χρόνια της χρόνια στην παρθενική αυτή ολιγόλεπτη συμμετοχή της έδειξε πολύ καλά στοιχεία και άφησε πολλές υποσχέσεις. Για τους γηπεδούχους μείωσε στο 74’ σε 1-4 η Ηλιοπούλου.

Διαιτητής: Γιγουρτσής (Μασέλη – Ζουρνατζίδη).

Ν. Εργοτέλη (Βαγγέλης Κουτσάκης): Γιανναδάκη (54’ Γραμματικάκη), Μαυρομάτη (69’ Μανουσάκη), Καπνά, Δασκαλάκη (54’ Φραγκούλη), Πατεράκη, Ηλιοπούλου, Δεττοράκη, Τσέλα (54’ Αποστολάκη), Πεδιαδιτάκη (69’ Πρένγκα), Τζανακάκη, Παχιαδάκη.

ΑΟΧ (Γιάννης Τσικουδάκης – Σουζάνα Ζντράβκοβιτς): Δασκαλάκη, Β. Ζουριδάκη, Κατοίκου, Γιανναράκη, Κοντογεωργοπούλου (83’ Βλοντάκη), Αλμπέρτη, Ασβεστά (83’ Μ. Ζουριδάκη), Φραγκέδη, Μανελλάρι (80’ Παπαντωνάκη), Μαλτέζου, Σολανάκη.

•Ποσειδών Ladies – ΟΦΗ 0-3

Από το α’ ημίχρονο κρίθηκε ο αγώνας με την Φυσαράκη στο 6’ να ανοίγει το σκορ για να ακολουθούν τα τέρματα από τις Ν. Μαθιουδάκη στο 11’ και Σπαθαράκη στο 45’.

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Βαλεντάκης – Περουλάκης).

Ποσειδών (Κώστας Κολοκοτρώνης): Φραγκάκη, Κ. Κονταράκη, Μ. Κονταράκη, Κόκαλα (86’ Κόμπου), Κολομπάκη, Μαλαδάκη, Τζεμανάκη, Τσατσαρωνάκη, Μουτσάνι (79’ Γιαννακουδάκη), Τσολακίδη, Σταθοπούλου (54’ Παπαντελάκη).

ΟΦΗ (Δανάη Σιδηρά): Σαϊτάκη, Πετροδασκαλάκη, Γιαλιτάκη (46’ Σιγανάκη), Τρούλη, Ν. Μαθιουδάκη, Σμαραγδάκη (60’ Eλ. Μαθιουδάκη), Φυσαράκη (84’ Παπαδάκη), Φαρδέλα, Μοσχάμπαρη (60’ Καρνομουράκη), Τάταρη (84’ Ασμαριανάκη), Σπαθαράκη.

•ΡΕΑ – ΑΣ Τριάντα Ιάλυσου 0-0

Βαθμολογία (6 αγώνες)

ΑΣ Τριάντα Ιαλ. (9-4) 11

ΟΦΗ (14-10) 11

ΡΕΑ (8-8) 9

Νέοι Εργοτέλη (7-14) 9

ΑΟ Χανιά (16-9) 7

Ποσειδών Ladies (3-12) 2

Επόμενη 6η αγωνιστική (1/2)

•ΑΟ Χανιά – ΡΕΑ

•ΑΣ Τριάντα Ιάλ. – Ποσειδών L.

•ΟΦΗ – Ν. Εργοτέλη