Πρωτάθλημα Κ16: Πρώτος τίτλος για τους Ν. Μινωταύρου

Μέσα σε εορταστικό κλίμα, ο Μινώταυρος νίκησε την Κυριακή το βράδυ 6-0 την ΑΠ Σούδας εξασφαλίζοντας τον τίτλο και στη συνέχεια γιόρτασε την κατάκτηση του παρθενικού τίτλου στο πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδάνης Ακασιάδης”, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με έναν υπέροχο τρόπο!

Μέχρι τώρα στην συγκεκριμένη κατηγορία η καλύτερη θέση ήταν η 2η το 2020 όταν είχε πέσει ξαφνικά η αυλαία λόγω Covid-19 ενώ οι ομάδες των Μουρνιών έχουν να επιδείξουν επίσης δύο 4ες και τέσσερις 5ες θέσεις από το 2014-15 όταν και καθιερώθηκε το πρωτάθλημα των νέων.

Η απονομή του τίτλου έγινε από τον αντιπρόεδρο της ΕΠΣ Χανίων, Χάρη Διγενάκη και παρότι οι καιρικές συνθήκες με τη βροχή να πέφτει ακατάπαυστα να μην είναι σύμμαχος, αυτό δεν επηρέασε σε τίποτα τα παιδιά ώστε να γιορτάσουν με την ψυχή τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι ποδοσφαιριστές του Βαγγέλη Θάνου είχαν έτσι την ευκαιρία μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα απέναντι στην ΑΠ Σούδας να σηκώσουν στον ουρανό του γηπέδου “Ελευθέριος Πατακάκης” την κούπα ως επιστέγασμα της εξαιρετικής τους φετινής πορείας που τους έφερε επάξια στην 1η θέση!

Είχε προηγηθεί το ζεστό χειροκρότημα αλλά και η απονομή κυπέλλου στην ομάδα Κ14 η οποία λίγες μέρες νωρίτερα συμμετείχε στον τελικό του πρωταθλήματος, διεκδικώντας με τη σειρά της τον τίτλο της πρωταθλήτριας Χανίων, κατακτώντας τελικά τη 2η θέση.

Η τελευταία αγωνιστική:

Πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδάνης Ακασιάδης”

30η αγωνιστική

• Νέοι Μινωταύρου – ΑΠ Σούδας 6-0

Γκολ: 2’ Σπυριδάκης Γ., 22’ Πατεράκης Μιχ., 33’ Αλεξανδρίδης Κ., 35’ Θάνος Μιχ., 46’ Μπομπολάκης Ι., 67’ Σφακιανάκης Γ.

Διαιτητής: Λογαρίδης (Κατσούλας – Στεφάνσκι)

Νέοι Μινωταύρου (Βαγγέλης Θάνος): Ευθυμάκης, Θάνος (41’ Σφακιανάκης), Γεωργιακάκης (41’ Κουντουρόγιαννης), Φανουργιάκης (41’ Μπροκαλάκης), Σακουάλος (41’ Τζανάκης), Αλεξανδρίδης (41’ Αφεντουλίδης), Πατεράκης (41’ Παπανικολάου), Τσουβαλάς (41’ Βουλγαράκης), Μαναρώλης (41’ Κάτσης), Μπομπολάκης, Σπυριδάκης (41’ Επιτρόπου)

ΑΠ Σούδας (Αντώνης Κουρκουμελάκης): Καψαλάκης (28’ Στυλιανακάκης, 51’ Καζάκος), Χατζηδάκης, Σκοπελίτης, Παγωνίδης, Βασιλοδημητράκης, Κουλιεράκης (51’ Μπρεδολόγος), Βουλγαράκης, Χαλβατζάκης, Κουμουδάκος (41’ Μπραουδάκης), Μαρκογιαννάκης, Τσουρουδιακάκης

• Πλατανιάς – Κισσαμικός 5-0

Γκολ: Δρακάκης 2, Ντουνιαδάκης, Βεριβάκης, Γεωργακάκης.

Διαιτητής: Παναγόπουλος (Μαρκέτακης)

• Ροδωπού – Απόλλων 1-11

Γκολ: Σπανουδάκης – Καλιοντζάκης 3, Χολετσίδης 3, Πετράκης, Στραβοπόδης, Καμπουράκης, Καπλάνης, Αγκαλίου.

Διαιτητής: Νικολαΐδης (Λεκάκης)

• Ιωνία – Γρανίτης 5-0

Γκολ: Γυφτόγιαννης 2, Περάκης, Οικονομάκης, Μαρμαριτσάκης

Διαιτητής: Ζιούτης (Κολοκοτρώνης)

• Πανακρωτηριακός – Ακ.Ν. Κυδωνίας 1-2

Γκολ: Γαβαλάκης – Φραγκεδάκης, Μαρκούδης

Διαιτητής: Βαλεντάκης (Κοντογεώργος Θ.)

• Ηρακλής Ν. – Κρ. Αστέρας 2-3

Γκολ: Τότα, Χατζηδάκης – Ζίκα Λ. 2, Τσινάρης Στρ.

Διαιτητής: Φώτης

Χαμένα πέναλτι: Γάττας (48’) το οποίο απέκρουσε ο Βοσκάκης Γερ. – Ντάλλας (38’) το οποίο έφυγε άουτ

• Αρης Σούδας – Χανιά Σίτυ 1-2

Γκολ: Κυριακίδης – Πρίφτης, Καραστάθης

Διαιτητής: Στεφάνσκι (Σωτηράκης)

• Φοίνικας – Ιδομενέας 3-2

Γκολ: Μπικάκης, Τριανταφύλλου, Καραπάνος Μαρ. – Μπουγκάς, Κατσιγιάννης

Διαιτητής: Κοντογεώργος Ευτ. (Μπραουδάκη)

Τελική βαθμολογία (30 αγώνες):

Νέοι Μινωταύρου 139-12 85

Ιωνία 2000 183-22 82

Πλατανιάς 143-14 82

Ακ.Ν. Κυδωνίας 117-28 68

Πανακρωτηριακός 97-43 57

Αρης Σούδας 110-46 57

Απόλλων (-3) 96-64 47

Κρ. Αστέρας 82-108 46

Χανιά Σίτυ 53-42 42

Γρανίτης 56-51 41

Ηρακλής Ν. 59-122 34

Κισσαμικός 46-96 24

Ιδομενέας (-3) 39-127 13

ΑΠ Σούδας 26-158 9

Φοίνικας (-3) 16-127 7

Ροδωπού 13-215 1

Συνεχίζοντας την παράδοση των πατεράδων…

Οι πατεράδες αρκετών παικτών των πρωταθλητών έγραψαν ιστορία με την πράσινη φανέλα (αλλά και με άλλες ομάδες) και όπως φαίνεται οι γιοι συνεχίζουν την παράδοση με τις Ακαδημίες του Μινώταυρου. Είναι αυτό που λέμε το… μήλο κάτω από τη μηλιά και στις φωτό διακρίνονται οι:

-Ο Πατεράκης Γιάννης και αριστερά ο Μιχάλης ενώ δεξιά ο Σακουάλος Ιωάννης (φωτ. 4), που και σε αυτόν ο μπαμπάς Δημήτρης ήταν παίκτης στον Μινώταυρο και σε άλλες ομάδες

-Ο Μπομπολάκης Βασίλης και ο γιος Ιωάννης (φωτ. 5)

-Ο πρόεδρος Σπυριδάκης Γιάννης και αριστερά ο γιος Γεώργιος. Δεξιά ο Μανώλης που αγωνίζεται στη δευτεραθλήτρια Κ14 (φωτ. 6).

-Ο προπονητής Βαγγέλης Θάνος (παίκτης και στην ομάδα στην Β’ ΕΠΣΧ) και ο γιος Μιχάλης (φωτ. 7)

Υπάρχει ακόμα ο Ιωάννης Μαναρώλης όπου με τον πατέρα του Παναγιώτη αγωνίστηκαν φέτος συμπαίκτες στην Β’ ΕΠΣΧ με τους Νέους Μινωταύρου αλλά και ένα μέλος του συμβουλίου ο Γιώργος Τσουβαλάς όπου στην ομάδα έπαιζε ο γιος του Νίκος.