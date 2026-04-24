Πρωτάθλημα Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” – Παρουσίαση των οµάδων του Φάιναλ 4

Με τις τέσσερις πρώτες οµάδες που προκρίθηκαν στο Φάιναλ 4 το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στα Περιβόλια ολοκληρώνουµε την παρουσίαση του πρωταθλήµατος Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής”. Θυµίζουµε το πρόγραµµα:

Σάββατο (Ηµιτελικοί)

11:00 Καλτσέτο-Μινώταυρος, 14:00 Πανακρωτηριακός-Ακ.Ν. Κυδωνίας

Κυριακή (Τελικοί)

16:00 Μικρός τελικός, 19:00 Τελικός.

Καλτσέτο

Τερµατοφύλακας: Τζουγκαράκης Λευτέρης

Αµυντικοί: Κοπανάκης Γιάννης (2 γκολ), Πετιµεζάς Στέλιος (2), Παντελάκης Μανούσος* (ήρθε τον Ιανουάριο από τον Ηρακλή – 1 γκολ), Σχοινάκης Γιώργος (2), Πατσουράκης Σήφης* (1), Πετρουλάκης ∆ηµήτρης (1).

Μέσοι: ∆αλιάνης Θοδωρής (6), Καρτσωνάκης Παναγιώτης (1), Χατζής Μανούσος (19), Λειβαδιτάκης Ορφέας* (8), Μπουρολιάς Θανάσης 92), Μάντης Τάσος (7), Μεζαρτζόπουλος Στέφανος (20), Κωνσταντόπουλος Αλέξανδρος (3).

Επιθετικοί: Μπαντουράκης Μάνος (26), Κολιακουδάκης Γιώργος (17)

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 57 τερµάτων, ενώ 6 προήλθαν από µηδενισµούς.

Τα περισσότερα παιδιά είναι του 2012 και κάποια του 2013 (*)

Προπονητής: Νικολιουδάκης Νεκτάριος

Πανακρωτηριακός

Το ρόστερ: Πούλακας Ιωάννης*, Κραχτόπουλος Ραφαήλ-Σωτήριος (τερµατοφύλακες), Ανδρονικίδης Αναστάσιος* (4), Αρχολέων Νικόλαος* (5), Καµαριανάκης ∆ιονύσιος* (10), Κελάκης Γεώργιος (24), Κοκογιαννάκης Ιωάννης**, Κουκάκης-Πασαλάρης Εµµανουήλ-Μάριος*, Κουργιαντάκης Φίλιππος (28), Μακράκης Ευστράτιος (1), Μητροφάνης Φώτιος, Ναναδάκης Βασίλειος, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Πετλίτσκας Χρήστος**, Πετρουλάκης Ιωάννης*, Πολάκης Εµµανουήλ (4), Πριναράκης Ηλίας (1), Πριναράκης Σπυρίδων** (6), Φραδελάκης Ιωάννης.

Τα πιο πολλά παιδιά είναι του 2012, κάµποσα του 2013 (*) ενώ υπάρχουν και τρία του 2014 (**)

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 86 τερµάτων, ενώ 3 προήλθαν από µηδενισµό

Προπονητής: Μανουσάκης Λευτέρης

Ακαδηµία Νέας Κυδωνίας

Τερµατοφύλακες: Στεργιανός Παναγιώτης*, Μαρκουδής Ανδρέας

Αµυντικοί: Λιονάκης Αντωναγγελής, Μπιτσάκης Αντώνης* (3 γκολ), Πέτροβιτς Ντανίλο*, Τραχανατζής ∆ηµήτρης*, Χαιρετάκης Ζαχαρίας (8), Κατσανεβάκης Θάνος (1).

Μέσοι: Ζµάλι Παύλος* (2), Σαµαράς Ευτύχης (1), Βουράκης Εµµανουήλ (6), Μπέσι Αρµάντο* (3).

Επιθετικοί: Τζανακάκης Κωνσταντίνος (5), Λουκάκης Νικόλας (10), Βαϊγκούσης Σέργιος (12), Αποστολάκης Βαγγέλης** (18).

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 79 τερµάτων, ενώ 6 προήλθαν από µηδενισµούς και 4 από αυτογκόλ.

Τα περισσότερα παιδιά είναι του 2012, αρκετά του 2013 (*) και ένα του 2014 (**).

Προπονητές: Σταθινάκης Βασίλης – Νικολακάκης Α.

Μινώταυρος Μουρνιών

Τερµατοφύλακες: Ξυλάκης Γρηγόριος, Καρυµπίδης Αντύπας

Αµυντικοί: Κουρσούµης Εµµανουήλ, Φραγγεδάκης Σταύρος, Νταγκουνάκης Αναστάσιος, Φραγκεδάκης Χρήστος (4), Ευθυµάκης Στυλιανός, ∆ασκαλάκης Ελευθέριος, Χαραλαµπάκης Εµµανουήλ* (14), Γλυτσός Εµµανουήλ*, Πατεράκης Εµµανουήλ* (1).

Μέσοι: Καλούδης Χαρίλαος (6), Καντανολέων Θεοφάνης* (1), Μανιαδάκης Γεώργιος* (4), Μιχελάκης Εµµανουήλ (4), Νταµπουρης Θεόδωρος (2), Αρχοντάκης Αντώνιος (5), Μπιαντσάρντι Αντρέας (4), Μαζανάκης Κωνσταντίνος*, Σπυριδάκης Εµµανουήλ** (7)

Επιθετικοί: Κοτσίφης Μιχαήλ (17), Μοτάκης Ιωάννης (18), Κόλα Άγγελος (8).

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 88 τερµάτων ενώ 3 προήλθαν από µηδενισµό.

Τα περισσότερα παιδιά είναι του 2012, κάποια του 2013 (*) και ένα του 2014 (**) ενώ Γλυτσός και Πατεράκης αποχώρησαν τον Γενάρη για τον Μινώταυρο Β’.

Προπονητής: Επιτρόπου Γιώργος