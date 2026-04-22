Πρωτάθλημα Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής”: Αφιέρωµα στις υπόλοιπες οµάδες του Β’ οµίλου

Γιώργος Δρακάκης
Από την ΕΠΣΧ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του Φάιναλ 4 του πρωταθλήµατος Κ14 “Παναγιώτης Καρατζής” που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στα Περιβόλια. Πιο αναλυτικά:

Σάββατο 25 Απριλίου

Ηµιτελικοί
11:00 Καλτσέτο-Μινώταυρος
∆ιαιτητής: Κελαϊδής (Μαρκετάκης – Φώτης), 4ος: Σωτηράκης

14:00 Πανακρωτηριακός-Α∆Ν Κυδωνίας
∆ιαιτητής: Σωτηράκης (Φώτης – Μαρκετάκης), 4ος: Κελαϊδής

Κυριακή 26 Απριλίου
16:00 Μικρός τελικός
∆ιαιτητής: Σωτηράκης (Φώτης – Μαρκετάκης), 4ος: Κελαϊδής

19:00 Τελικός
∆ιαιτητής: Κελαϊδής (Μαρκετάκης – Φώτης), 4ος: Σωτηράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΤΖΗ

Για την διοργάνωση η οικογένεια του αδικοχαµένου Παναγιώτη Καρατζή εκφράσει µε ανακοίνωση της τις ευχαριστίες προς την ΕΠΣΧ: «Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε και δηµοσίως την ∆ιοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Χανίων που και αυτή µε τον τρόπο της τίµησε την µνήµη του παιδιού µας. Ευχόµαστε υγεία και δύναµη σε όλους. Η οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή.»

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

Ο Νίκος Φαντάκης ήταν ο πρώτος σκόρερ

Να όµως και οι πρώτοι σκόρερ και ενώ αποµένει το F4:

36 γκολ: Φαντάκης Νικόλαος (Κισσαµικός)

28 Κουργιαντάκης Φίλιππος (Πανακρωτηριακός)

26 Μπαντουράκης Μάνος (Καλτσέτο)

20 Μεζαρτζόπουλος Στεφ. (Καλτσέτο)

19 Χατζής Μ. (Καλτσέτο), Γαυγιωτάκης ∆. (Πλατανιάς)

18 Αποστολάκης Β. (Ακαδ.Ν. Κυδωνίας), Μοτάκης Ι. (Μινώταυρος)

17 Κολιακουδάκης Γ. (Καλτσέτο), Κοτσίφης Μ. (Μινώταυρος)

16 Χρυσανθίδης Ν. (Κισσαµικός), Λίτσι Ελιο (Γρανίτης)

15 Τζεκάι (Καλτσέτο Β’)

14 Μόνα Κλ. (Κισσαµικός), Τσίµας Ι. (ΑΠ Σούδας), Βρεττός Ι. (ΑΠ Σούδας), Τσικουδάκης Θ. (Καλτσέτο Β’), Κουρτάκης Ν. (Πλατανιάς)

13 Τσακιράκης Λ. (Περιβόλια), Κοκολογιάννης Γ. (Τιτάν)

12 Βαϊγκούσης Σ. (Ακ. Ν. Κυδωνίας), Τσεκούρας Μ. (Κισσαµικός)

Μινώταυρος Β’

Τερµατοφύλακες: Παπαδόπουλος Σωκράτης*, Χατζησταύρος Ιωάννης**

Αµυντικοί: Καρυµπίδης Παναγιώτης*, Μαρκάκης Νίκος (1 γκολ), Βρυσανάκης Στέλιος*, Πατεράκης Μανώλης, Πεφάνης Σωκράτης, Καλιοτζής Νίκος, Κουλετάκης Μιχάλης

Μέσοι: Μάβας Αγγελος* (1), ∆ιγενάκης Σταύρος (4), Κοκλαµάνης Νίκος (3), Ευσταθίου Προµηθέας (2), Μαρκάκης Παναγιώτης* (2), ∆ράκος Φώτης, Γλυτσός Μανώλης (2), Κασσελάκης Μανώλης** (2).

Επιθετικοί: Μοτάκης Λευτέρης*, Παριωτάκης Γιώργος*, Νικηφοράκης Μανώλης (1), Νταουντάκης Γιώργος* (2 – σταµάτησε).

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 20 τερµάτων.

Τα πιο πολλά παιδιά είναι του 2013 ενώ κάποια του 2012 (*) και δύο του 2014 (**)

Προπονητής: Κουκουδάκης Στέλιος ενώ στην α’ φάση ήταν ο Τζόκας Αποστόλης

Περιβόλια

Τερµατοφύλακες:  Χαριτάκης Νεκτάριος*, Τζωρτζάκης Αλέξανδρος, Ρουκουνάκης Μενέλαος, Αποστολάκης Μανούσος, Αλυγιζάκης Αντώνης.

Αµυντικοί: Τσαγκαράκης Ευτύχης* (1 γκολ), Ψαρουδάκης Γιώργος*, Τσιαµπέλας Αποστόλης, Ψαρουδάκης Γιώργος, Μπουρδαντωνάκης Γιάννης, Κλαράκης Γιώργος.

Μέσοι: Καραµιχάλης Νικήτας* (3), Τριλυράκης Μανώλης* (2), Ακρωτηριανάκης Γιάννης (1), Σπερελάκης Θεοχάρης (2), Μοσχάκης Στέργιος (6), Τσιτσής Σταύρος (1), Πάικος Γιώργος, Παπαφιλλιπακης Κων/νος (3), Παντελάκης Θρασύβουλος.

Επιθετικοί: Τσακιράκης Λεωνίδας* (13), Σκορδυλάκης Χρήστος (2), Κελάκης Γιώργος (4).

Νεανική οµάδα µε λίγα παιδιά του 2012 (*) αφού τα περισσότερα είναι του 2013.

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 47 τερµάτων, ενώ 9 προήλθαν από µηδενισµούς

Προπονητής: Λαµπιθιανάκης Γιώργος

Ηρακλής Νεροκούρου

Κονόµι Αγγελος* (4 γκολ), Γεωργουδάκης Γεώργιος*, Σηµαντηράκης Αχιλλέας* (4 γκολ), Χιώτης Ευάγγελος*, Γιουσουφέλας Νικόλαος (1), Ποντικάκης Χριστόφορος* (5), Βροντάκης Αντώνιος** (2), Καµπιανάκης Γεώργιος, Καραγιαννάκης Ευστράτιος, Λειβαδιωτάκης Εµµανουήλ, Συκαµιάς Νικόλαος, Λεµονιάς Νικόλαος-Βασίλειος (1), Χατζηδάκης Κωσταντίνος (2), Καλαµαρίδης Γρηγόριος, Μαραβελάκης Χρήστος, ενώ ο Παντελάκης Μανούσος * (5) έφυγε τον Γενάρη για το Καλτσέτο

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 24 τερµάτων, ενώ 6 προήλθαν από µηδενισµούς

Τα πιο πολλά παιδιά είναι του 2013 ενώ αρκετά είναι του 2012 (*) και ένα του 2014 (**)

Προπονητής: Τζωρτζάκης Στέλιος

Α.Π. Σούδας Β’

Το ρόστερ: Γεωργουλάκης Εµµανουήλ, Γιοβάνης Μάριος, ∆ρακακάκης Νικόλαος, Καρβαριώτης Ιωάννης, Μαρκάκης Σταύρος, Μπρεδολόγος Εµµανουήλ, Ντένκε Ενρι, Παλαιοπάνος Στέργιος, Παπαδάκης Βασίλειος, Πλατσιδάκης Κωνσταντίνος-Πέτρος, Σγουράκης Κωνσταντίνος, Τερεζάκης Ορέστης, Φραϊδάκης Ματθαίος-Ιωάννης, Χριστοδουλάκης Νικόλαος, αποχώρησαν οι: Τσάκλας Αθανάσιος, Καστρινάκης Ιωάννης (1) ενώ έπαιξαν και οι προερχόµενοι από την Κ12 Κατρανας Ιωσήφ (2014-1 γκολ) και Χατζηδάκης ∆ηµήτριος (2015- 1γκολ)

Σε παρένθεση οι σκόρερ των 13 τερµάτων -6 προήλθαν από µηδενισµούς.

Τα πιο πολλά παιδιά είναι του 2013, µε αστερίσκο όσα έχουν γεννηθεί το 2012====

Προπονητής: Κορωνάκης Μιχάλης

