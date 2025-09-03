Πρόταση στα “Ειρηναία 2025”: Έτος Ειρηναίου το 2026

«Εχουµε την ΕΥΘΥΝΗ στα επόµενα “ΕΙΡΗΝΑΙΑ 2026” να µην είναι ένα αφιέρωµα µίας ηµέρας µόνο, αλλά ενός έτους. Όπως έγινε και µε το Μίκη Θεοδωράκη! Να καθιερωθεί και να θεσµοθετηθεί έτος Ειρηναίου Γαλανάκη, για να µαθαίνουν οι νεότεροι και θυµούνται οι παλιότεροι. Να πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις µνήµης. Και να µπει και στα σχολεία τόσο ως ένα είδος εκδηλώσεων, τιµής και µνήµης όσο κι ως ενότητα σε µάθηµα τοπικής Ιστορίας και Πολιτισµού αλλά και Θρησκευτικών. Ας το θέσουµε ως επίσηµη πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού».

Την πρόταση αυτή έκανε ο Ευάγγελος Παγωνίδης, διευθυντής ∆ηµοτικού Σχολείου Βαρυπέτρου και υπ. διδάκτορας Α.Π.Θ., µιλώντας στην εκδήλωση “ΕΙΡΗΝΑΙΑ 2025” που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη εβδοµάδα στο Νεροχώρι, στη µνήµη του µακαριστού Μητροπολίτη Κισσάµου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη.

Οπως τόνισε στη συνέχεια «είναι αδιανόητο τα παιδιά µας σήµερα, οι µαθητές και µαθήτριες της Κρήτης να µη γνωρίζουν σύγχρονη τοπική ιστορία και πρόσωπα που σηµάδεψαν τον τόπο, τον τόπο τον οποίο όλοι εµείς σήµερα απολαµβάνουµε. Πρόσωπα τα οποία µόχθησαν, ίδρωσαν και προσευχήθηκαν για να γίνει ο τόπος ετούτος ο τρανός, ο µέγας. Πρόσωπα τα οποία ξεκίνησαν, οραµατίστηκαν και γαλουχήθηκαν σε ορεινά , µικρά, φτωχά µα αληθινά ως προς το χαρακτήρα και τη νοοτροπία Κρητικά χωριά, όπως ετούτο εδώ, το Νεροχώρι Αποκορώνου. Να προσπαθήσουµε όλοι µαζί να µπει το όνοµά του σε µία πανεπιστηµιακή έδρα σε Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα της Κρήτης µας ή ακόµη και του εξωτερικού. Πρέπει να δώσουµε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να εντρυφήσουν στη σκέψη του.

Ειρηναίος Γαλανάκης – Μίκης Θεοδωράκης

Συνεχίζοντας ο κ. Παγωνίδης αναφέρθηκε στους Μ. Θεοδωράκη και Ε. Γαλανάκη: «Ο ένας µε τον σταυρό και ο άλλος µε τη λύρα. Ο ένας στο ιερό και ο άλλος στη σκηνή. Κι όµως και οι δύο, βαθιά µέσα τους, κρατούσαν το ίδιο όραµα: µια Ελλάδα ελεύθερη, δίκαιη, ανθρώπινη. Σήµερα, που συχνά αναζητούµε φωνές µε ήθος, θάρρος και όραµα, ίσως η συνάντηση αυτών των δύο µορφών να µας θυµίζει κάτι απλό αλλά σπουδαίο: Η πνευµατικότητα δεν είναι αντίθετη από την πολιτική δράση, η τέχνη δεν είναι ξένη προς την αλήθεια· και η αγάπη για τον άνθρωπο και την πατρίδα µπορεί -και πρέπει- να ενώνει. Το ερώτηµα, λοιπόν, δεν είναι µόνο τι άφησαν πίσω τους ο Ειρηναίος και ο Μίκης, αλλά: τι θα κάνουµε εµείς µε αυτήν την παρακαταθήκη;».

Υπενθυµίζεται ότι την εκδήλωση διοργάνωσαν το Κοινωφελές Ίδρυµα Αγία Σοφία, ο Σύλλογος της Κοινότητας Παϊδοχωρίου Χανίων, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αποκορώνου και τη στήριξη της Οµοσπονδίας Σωµατείων Αποκορώνου Αττικής.

Η κεντρική οµιλία έγινε από τον κ. Ευάγγελο Παγωνίδη και είχε θέµα: “Από την κοινωνική επανάσταση του Μίκη Θεοδωράκη στην επανάσταση των συνειδήσεων του Επισκόπου Ειρηναίου Γαλανάκη”.