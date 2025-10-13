Πρόταση Κουκιανάκη για τριήμερο εορτασμό των 130 χρόνων από τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση και την Απελευθέρωση του Βάμου

Πρόταση για τριήμερο εορτασμό με αφορμή την συμπλήρωση 130 χρόνων από τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση και την Απελευθέρωση του Βάμου κατέθεσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αποκορώνου «το 2026 συμπληρώνονται 130 χρόνια από τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση και την Απελευθέρωση του Βάμου, ενός ιστορικού ορόσημου για την πορεία της Κρήτης προς την ελευθερία και την Ένωση με την Ελλάδα.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, κατέθεσε πρόταση για τη συνδιοργάνωση τριήμερων επετειακών εκδηλώσεων στις 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, το Κοινωφελές Ίδρυμα “Αγία Σοφία”, και το Κοινωφελές Ίδρυμα “Εμμανουήλ Α. Μαριακάκης”

Οι εκδηλώσεις θα αναδεικνύουν τον ρόλο του Βάμου και του Αποκόρωνα στους αγώνες για την ελευθερία της Κρήτης και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα τιμηθεί η μνήμη του αείμνηστου Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή), διακεκριμένου συμπολίτη και ανθρώπου του πολιτισμού, που υπηρέτησε με ήθος και όραμα τον τόπο του, με τα αποκαλυπτήρια προτομής του, στον τόπο καταγωγής του στον Βάμο Αποκορώνου, από την εξοχότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα προσκληθεί επισήμως να τιμήσει με τη παρουσία του τις εκδηλώσεις.

Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής με εκπροσώπους των τριών Ιδρυμάτων και του Δήμου Αποκορώνου, η οποία θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την οργάνωση των εκδηλώσεων, με τη στήριξη των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής, που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ιστορικής μνήμης.

Παράλληλα, θα υποβληθεί αίτημα προς την Περιφέρεια Κρήτης ώστε οι εκδηλώσεις να τεθούν υπό την αιγίδα της, ενισχύοντας έτσι τον θεσμικό και περιφερειακό χαρακτήρα του εορτασμού.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, δήλωσε: «Η Μεταπολιτευτική Επανάσταση του 1896 είναι μια από τις πιο φωτεινές σελίδες της ιστορίας της Κρήτης που άναψε τη φλόγα και άνοιξε τον δρόμο για την ελευθερία της Κρήτης. Με τις εκδηλώσεις αυτές θέλουμε να τιμήσουμε τους αγώνες των προγόνων μας για ελευθερία και αξιοπρέπεια, και να μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, τιμούμε τη μνήμη του Νικόλαου Παπαδάκη, ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στον πολιτισμό, την ιστορική μνήμη και την προσφορά στον τόπο του. Είναι χρέος μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και να αναδείξουμε τη σημασία της ενότητας και της συνέχειας στον Αποκόρωνα.»»