Πρόταση για το Κουµ Καπί μέσα από εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας

■ Φοιτητές σχεδίασαν υπαίθρια καθιστικά µπροστά στο θέατρο “∆ηµ. Βλησίδης”

Η εικονική πραγµατικότητα “συνάντησε” τον δηµόσιο χώρο το Σάββατο στο Κουµ Καπί µέσα από διεπιστηµονικό εργαστήριο το οποίο πραγµατοποιήθηκε µπροστά από το θέατρο “∆ηµήτρης Βλησίδης”.

Σε εκείνο το σηµείο, φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης, αλλά και του Πολυτεχνείου Eindhoven, σχεδίασαν µια πρόταση για τη διαµόρφωση του χώρου µε σκιασµένα δηµόσια καθιστικά, ώστε να γίνει πιο βιώσιµος αλλά και πιο χρήσιµος για τους πολίτες.

Αυτό το σχέδιο είχαν την ευκαιρία να δουν οι συµµετέχοντες στο Εργαστήριο, περαστικοί αλλά και ενδιαφερόµενοι, φορώντας γυαλιά εικονικής πραγµατικότητας και να καταθέσουν τη γνώµη τους!

Το διεπιστηµονικό εργαστήριο οργανώθηκε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το Τµήµα Βιοµηχανικής Μηχανικής και Επιστηµών Καινοτοµίας του Πολυτεχνείου του Eindhoven έξω από το Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης», στο δυτικό άκρο της παραλίας του Κουµ Καπί.

Το εργαστήριο διοργανώθηκε υπό την επιστηµονική επιµέλεια της επίκουρης καθηγήτριας Κύνθιας Χαµηλοθώρη (Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου–Μηχανής, Τµήµα Βιοµηχανικής Μηχανικής και Επιστηµών Καινοτοµίας, Πολυτεχνείο του Eindhoven), του καθηγητή Κωνσταντίνου-Αλκέτα Ουγγρίνη και της Χριστίνας Μπαλωµενάκη (Εργαστήριο TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης) και του επίκουρου καθηγητή Ηλία Οικονόµου (Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης) και συνδύασε τα πεδία της ψυχολογίας, της αρχιτεκτονικής και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος, µε έµφαση στον σχεδιασµό και την αξιολόγηση σκιασµένων δηµόσιων καθιστικών χώρων στο Κουµ Καπί µέσω εικονικής πραγµατικότητας.

Οι συµµετέχοντες απάντησαν σε ένα σύντοµο προφορικό ερωτηµατολόγιο διάρκειας 10-15 λεπτών σχετικά µε τις εικονικές σκηνές που βίωσαν.

Οπως είπε στα «Χανιώτικα νέα» η επίκουρη καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο του Eindhoven Κύνθια Χαµηλοθώρη, συντονίστρια του εργαστηρίου που είχε την ονοµασία: «De • Light», στο πλαίσιο του project έγιναν προτάσεις για το πώς µπορεί να διαµορφωθεί ο χώρος µπροστά από το Θέατρο “Βλησίδης”.

Η ίδια εξήγησε: «∆ηµιουργήθηκαν πέντε διαφορετικές οµάδες φοιτητών. Κάθε οµάδα αποτελείται από φοιτητές από τα τρία ιδρύµατα, από διαφορετικά πεδία: Αρχιτεκτονική, Ψυχολογία και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής και εστίασαν στον σχεδιασµό υπαίθριων σκιασµένων καθιστικών χώρων µπροστά στο Θέατρο Βλησίδη, τα οποία στοχεύουν στη µείωση του άγχους και στην σύνδεση µε τη φύση. Μέσα από αυτή την εικονική πραγµατικότητα βλέπει ο περαστικός αυτό που προτείνεται να γίνει εδώ. Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα πείραµα στο οποίο ο περαστικός που είναι σε αυτή την περιοχή καλείται να συµµετάσχει και βλέπει δύο συνθήκες. Η µία είναι αυτή τη στιγµή πώς είναι ο χώρος του Κουµ Καπί και η άλλη είναι η σχεδιαστική πρόταση της κάθε οµάδας µε αυτό το υπαίθριο καθιστικό».

Η κα Χαµηλοθώρη σημείωσε, επίσης, ότι κλήθηκαν να πουν την άποψή τους σε σχέση µε την εµπειρία τους, όπως το αν είναι ένας καλός χώρος για ανάπαυση, αν συνδέεται µε τη φύση, αν το καθιστικό είναι όµορφο και αν θα κάθονταν σε αυτό για να ξεκουραστούν. Θα ακολουθήσει µικρή έκθεση µε τις προτάσεις των φοιτητών.

«Ο στόχος είναι να δούµε πραγµατικά όλο τον κύκλο, από τον σχεδιασµό της µιας αρχιτεκτονικής πρότασης µέχρι και το τι λένε οι άνθρωποι που βιώνουν, δηλαδή οι µελλοντικοί χρήστες αυτού του χώρου», συµπλήρωσε η ίδια.

Στη διδακτική και ερευνητική οµάδα του εργαστηρίου συµµετείχαν, επίσης, ο ∆ρ. Παναγιώτης Σπανάκης (Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης), η αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μανδαλάκη, οι ερευνητές Μάριος Ιωαννίδης, Μάριος Χριστουλάκης, Γιώργος Κούρκουλος (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης), καθώς και η Άννα Ρίγα (Εργαστήριο Γνωστικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο της Μάλτας).