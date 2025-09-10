Προτάσεις από την παράταξη “Ονειρο είναι τα Χανιά” για την καταπολέμηση της παραβατικότητας

Σε μια σειρά από προτάσεις προχώρησε ο συνδυασμός “Όνειρο είναι τα Χανιά” κατά την διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Τετάρτη (10/09), προτάσεις που ανέπτυξε ο κ. Στέλιος Ζερβάκης: “Η παραβατικότητα και η βία που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας αυτές τις μέρες για την πόλη μας, δεν μπορεί παρά να μας προβληματίσει βαθιά. Ως το κορυφαίο θεσμικό όργανο της πόλης, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μόνο γνωμοδοτικό ή διαχειριστικό χαρακτήρα. Έχει και έναν κατεξοχήν θεσμικό ρόλο: να θωρακίζει την κοινωνία, να προστατεύει τους πολίτες και να καλλιεργεί εμπιστοσύνη στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η εγκληματικότητα αυτού του εύρους δεν δηλητηριάζει μόνο την κοινωνική συνοχή, αλλά αποδυναμώνει και το αίσθημα ασφάλειας, το οποίο είναι θεμελιώδης όρος για να μπορεί να αναπτυχθεί η πόλη, η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών. Γι’ αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μείνει απλός παρατηρητής.

Οφείλουμε:

Να σταθούμε θεσμικά αρωγοί στην προσπάθεια των αρχών, στηρίζοντας θεσμικά και κοινωνικά την εμπέδωση της ασφάλειας.

Να ενισχύσουμε τα προγράμματα πρόληψης και κοινωνικής μέριμνας, ιδιαίτερα για τους νέους που είναι πιο ευάλωτοι σε τέτοιου είδους κυκλώματα.

Να καλλιεργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία, δείχνοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δίπλα στον πολίτη, με δράσεις διαφάνειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ουσιαστικής συμμετοχής.

Να απαιτήσουμε, σε θεσμικό επίπεδο, καλύτερη συνεργασία με τους κρατικούς φορείς, ώστε η πόλη μας να μην ξαναγίνει πεδίο δράσης εγκληματικών οργανώσεων.”

Ακολούθως ο κ. Ζερβάκης σημείωσε ότι “η κοινωνία των Χανίων περιμένει από εμάς καθαρές κουβέντες, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης. Ο ρόλος μας δεν είναι διακοσμητικός – είναι θεσμικός, και από αυτόν τον ρόλο θα κριθούμε. Αν θέλουμε οι πολίτες να εμπιστεύονται την τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να αποδείξουμε έμπρακτα ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης της κοινωνίας απέναντι σε συμπεριφορές που την υπονομεύουν και την δηλητηριάζουν.

Προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, για να ανταποκριθούμε στο θεσμικό μας ρόλο και να αποδείξουμε στην κοινωνία ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν σιωπά μπροστά σε τόσο σοβαρά φαινόμενα, εισηγούμαι τα εξής:

1. Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Κοινωνική Ασφάλεια και Συνοχή, με στόχο την παρακολούθηση θεμάτων που σχετίζονται με την εγκληματικότητα και την εισήγηση δράσεων πρόληψης.

2. Θεσμοθέτηση ετήσιας δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την Ασφάλεια στην πόλη, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι ΕΛ.ΑΣ., Δικαιοσύνης, Εκκλησίας, Επιμελητηρίων και κοινωνικών φορέων.

3. Πρόγραμμα πρόληψης για τη νεολαία, σε συνεργασία με σχολεία, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις ενημέρωσης για τα ναρκωτικά, τη βία και εν γένει την παραβατικότητα.

4. Δημιουργία Δημοτικής Δομής Συμβουλευτικής και Στήριξης Θυμάτων Εκβιασμού και Εγκληματικής Εκμετάλλευσης, που θα λειτουργεί με διακριτικότητα και σε συνεργασία με αρμόδιους θεσμούς.

5. Δέσμευση για ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον Δήμο, ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό έδαφος αμφισβήτησης ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να επηρεαστεί από κυκλώματα ή παράνομες πρακτικές.”