Προσβάσιμα διδακτικά σενάρια από το Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου

Όπως ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης τα διδακτικά σενάρια για την Παιδαγωγική αξιοποίηση της Ανθρωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι πλέον ανοιχτά και προσβάσιμα. https://www.edivea.org/2025_senaria_artificial-intelligence_.html

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παραδίδουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα, 9 τόμους, 276 διδακτικά σενάρια για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου του Λυκείου τα οποία σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από 280 εκπαιδευτικούς Β’θμιας, σε πραγματικές συνθήκες στην σχολική τάξη.

Θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και μοιράστηκαν με την κοινότητα μας τα διδακτικά σενάρια που δημιούργησαν με τους μαθητές τους»