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Πρόστιμο στη ΔΕΥΑΧ για το τσιμέντο στον Σταυρό

Γιώργος Κώνστας
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» Επιβλήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Πρόστιμο 4.800 ευρώ επέβαλε στη ΔΕΥΑΧ το τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την απόρριψη αποβλήτων σκυροδέματος στην παραλία του Σταυρού. Πρόκειται για πρόστιμο που δεν είναι από τα μεγαλύτερα που θα μπορούσε να επιβάλει η υπηρεσία σε ανάλογες περιπτώσεις με βάση τη νομοθεσία, καθώς διαπιστώθηκε ότι τσιμέντο κατά τις εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου οδηγήθηκε στη θάλασσα.

Το περιστατικό είχε γίνει στις αρχές Μαρτίου και η υπηρεσία κινητοποιήθηκε μετά από τις καταγγελίες κατοίκων της περιοχής και τα δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο.
Τότε, η διαρροή είχε διαπιστωθεί και καταγραφεί και από τον Λιμενικό Σταθμό Χανίων, ενώ η ΔΕΥΑΧ είχε απαντήσει ότι δεν πρόκειται για καθαρό τσιμέντο, αλλά για ξεπλύματα με νερό που είχαν μικρή ποσότητα τσιμέντου και είχε προχωρήσει στον καθαρισμό τους.
Κάτοικοι, που επίσης είχαν εργαστεί για τον καθαρισμό της παραλίας, είχαν μιλήσει για «ρίψη αποβλήτων από τις σκυροδετήσεις που περιέχουν τσιμέντο, το οποίο απαγορεύεται να απορρίπτεται οπουδήποτε, αλλά επιβάλλεται να ανακυκλώνεται, ποσό μάλλον σε μία παραλία με προστατευόμενα είδη και σε ακτή λουομένων ενταγμένη στο Μητρώο Ταυτοτήτων Προστατευόμενων Υδάτων Κολύμβησης!»
Οι κάτοικοι είχαν καταγγείλει τότε την παρουσία στην ακτή «τσιμεντοειδών καταλοίπων» κάνοντας λόγο για «επαναλαμβανόμενη ρίψη εργοταξιακών αποβλήτων που κατέστρεψαν τμήμα αμμοθινών, όπου αναπτύσσονται προστατευόμενα είδη όπως το κρινάκι της θάλασσας (Pancratium maritimum)», καθώς και για επιβάρυνση της παραλίας στην οποία γίνεται ωοτοκία χελωνών Caretta – Caretta κάθε καλοκαίρι . Για τα παραπάνω επέρριπταν ευθύνες στη ΔΕΥΑΧ και στην απόφαση της για χωροθέτηση του αντλιοστασίου λυμάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

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