Πρόστιµο στη ∆ΕΥΑΒΑ για το περισσότερο νερό στους αγρότες

Πρόστιµο 9.924 ευρώ επέβαλε το τµήµα Περιβαλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στη ∆ΕΥΑΒΑ καθώς ξεπέρασε τη διάθεση νερού άρδευσης που προβλέπει η αδειοδότησή της.

Όπως µας ανέφερε ο πρόεδρος της ∆ΕΥΑΒΑ κ. Ε. Μαυρογένης «εµείς δώσαµε παραπάνω νερό από αυτό που προέβλεπε η άδειά µας για να στηρίξουµε τους αγρότες, τους παραγωγούς. ∆εν µπορούσαµε να αφήσουµε την αγροτική παραγωγή στην τύχη της. Η υπηρεσία της Περιφερειακή Ενότητας Χανίων θεώρησε ότι βλάψαµε το περιβάλλον επειδή δώσαµε λίγα κυβικά νερό περισσότερο στους παραγωγούς! ∆εν θέλω να το σχολιάσω».

Πάντως για να µην έχει ανάλογα θέµατα και στο µέλλον η ∆ΕΥΑΒΑ, άλλαξε τις άδειές της και πλέον θα µπορεί να λαµβάνει και να διαθέτει µεγαλύτερες ποσότητες νερού.