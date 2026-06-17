Προστασία των παραδοσιακών ελαιώνων ζητούν Γερουσία και Περιφέρειες στην Ισπανία

■ Στην Ελλάδα έκδηλη αδιαφορία και αυστηρά πρόστιμα επιταχύνουν

την εγκατάλειψή τους

Έντονες διαμαρτυρίες Αγροτικών φορέων και ομόφωνες αποφάσεις και διαβήματα του Κεντρικού και Περιφερειακού Κοινοβουλίου προς την ΕΕ έχουν προκαλέσει στην Ισπανία οι μεχρι τώρα προβλέψεις για την ΚΑΠ. οι οποίες όπως τονίζουν δείχνουν να αγνοούν πλήρως την ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική σημασία της βιωσιμότητας των παραδοσιακών ελαιώνων.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ισπανία, στην χώρα μας όχι μόνο οι παραδοσιακοί αλλα και οι σύγχρονοι Ελαιώνες αντιμετωπίζονται με έκδηλη αδιαφορία η και εχθρότητα. Με την ΚΑΠ εξομοιώνονται σχεδόν με ασκεπείς εκτάσεις κα βοσκότοπους και – όπως σημειώνουν αρκετοί ελαιοπαραγωγοί – αντιμετωπίζονται με πράξεις αυστηρών πρόστιμων για Δηλώσεις Κτηματολογίου και Δελτία Αποστολής ελαιοκάρπου

Στην Ισπανία, η Γερουσία ενέκρινε πρόταση του Λαϊκού Κόμματος (Αντιπολίτευση) που εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα κόμματα η όποια καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών ελαιώνων.

Και κυρία μέτρα της δέσμης αυτής τα όποια είναι παρόμοιε με εκείνα που και ο ΣΕΔΗΚ έχει ζητήσει επανειλημμένα με Υπομνήματα κατά καιρούς, είναι:

– Η αυξημένη επιδότηση τους στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

– Η μείωση των πάσης φύσεως φορολογικών επιβαρύνσεων για την παραγωγή και διάθεση του προϊόντος.

-Ειδικά προγράμματα στήριξης και ενίσχυσης ελαιώνων που βρίσκονται σε δύσβατες περιοχές

-Εκστρατείες προβολής του ελαιολάδου των παραδοσιακών ελαιώνων.

-Μέτρα ελέγχου εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, το Επαρχιακό Συμβούλιο της μεγάλης ελαιοκομικής περιφέρειας Χαέν σε πρόσφατη Συνεδρίαση του ενέκρινε ομόφωνα στις 26/5 την υποβολή μελέτης οποία εκπονήθηκε από ομάδα του Πανεπιστήμιου Χαέν , υπό τον συντονισμό του καθηγητή Manuel Pares στην ΕΕ. Η μελέτη αυτή η όποια έχει σαν τίτλο « Βιωσιμότητα των ελαιοκομικών περιοχών στην επαρχία Χαέν» τεκμηριώνει την ανάγκη της στήριξης των παραδοσιακών ελαιώνων στα πλαίσια της ΚΑΠ» Αυτά στην …. Ισπανία. Στην Ελλάδα περί αλλα τυρβάζουμε!

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του (nmixel@otenet.gr