Ψηφιακές άδειες οδήγησης, διασυνοριακά πρόστιµα και αυστηρότερες εξετάσεις για την απόκτηση διπλώµατος, είναι κάποιοι από τους νέους κανόνες που υιοθετεί η Ε.Ε. σε µία προσπάθεια µείωσης των τροχαίων ατυχηµάτων – δυστυχηµάτων στις χώρες – µέλη της.

Οι θάνατοι από τροχαία στην Ε.Ε. έφθασαν σχεδόν τους 20.000 τον περασµένο χρόνο και η Ένωση φέρεται αποφασισµένη να µειώσει σηµαντικά αυτό τον αριθµό µέχρι το 2050.

Στην τελευταία πρωτοβουλία για τη µείωση του αριθµού των θυµάτων από τροχαία, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν αυτή την εβδοµάδα νέους κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την Ε.Ε., περιλαµβανοµένων των ψηφιακών αδειών οδήγησης και της διασυνοριακής επιβολής κυρώσεων.

Η µεταρρύθµιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας µε το οποίο η Ε.Ε. επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο της ‘‘Vision Zero’’ για µηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυµατισµούς από τροχαία µέχρι το 2050, σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρωση.

«Μπορεί η τελευταία µεταρρύθµιση να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στους ασφαλέστερους και τους πιο επικίνδυνους δρόµους της Ευρώπης;» είναι το ερώτηµα – διακύβευµα της Ε.Ε.