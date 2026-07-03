Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των ιστοσελίδων του δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στα πληροφοριακά του συστήματα, οι διαδικτυακές υπηρεσίες chania.gr και gis.chania.gr δεν θα είναι διαθέσιμες από το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026 έως και το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Δήμος Χανίων ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση και ενημερώνει ότι οι δύο ιστοσελίδες θα επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών»