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Κυριακή, 21 Ιουνίου, 2026
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Προσωρινή απαγόρευση απόπλου του «Hyperspeed Jet 4» στη Ραφήνα μετά από πρόσκρουση κατά την πρόσδεση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο «Hyperspeed Jet 4», ελληνικής σημαίας, μετά από πρόσκρουση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι της Ραφήνας κενό επιβατών.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό σημειώθηκε χωρίς να εμπλακεί άλλο πλοίο, καθώς την στιγμή της πρόσκρουσης δεν βρισκόταν άλλο σκάφος εντός του λιμένα.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς ‘Ανδρο, Τήνο και Μύκονο, μεταφέροντας 250 επιβάτες, 27 Ι.Χ. οχήματα και έξι δίκυκλα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

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