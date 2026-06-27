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Σάββατο, 27 Ιουνίου, 2026
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Προσωρινά κρατούμενος ο 26χρονος που λήστευε ηλικιωμένες μέσα σε πολυκατοικίες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 26χρονος που κατηγορείται ότι λήστευε ηλικιωμένες, τις οποίες οποίες αιφνιδίαζε μέσα σε πολυκατοικίες, κυρίως σε ασανσέρ και κοινόχρηστους χώρους.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, απολογούμενος, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε σε αυτές εξαιτίας του εθισμού του στον τζόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι έχει χάσει πολλά χρήματα και δημιούργησε χρέη «σε άτομα του υποκόσμου» που -όπως είπε- τον απειλούν. «Αυτό που έκανα είναι άνανδρο και ζητώ συγγνώμη», φέρεται ότι είπε, εκφράζοντας, παράλληλα, την πρόθεσή του να αποζημιώσει τα θύματά του.

Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα τού «έδειξαν» το δρόμο για τη φυλακή, καθώς τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 26χρονος, από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, διέπραξε τέσσερις ληστείες, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασκώντας σωματική βία σε βάρος των θυμάτων του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους. Η συνολική λεία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή.

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