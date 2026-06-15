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Προσωρινά κρατούμενοι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Κάτω από συνθήκες μυστικότητας, απολογήθηκαν χθες, Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου προέδρου της δημοτικής κοινότητας Απεσωκαρίου του Δήμου Γόρτυνας, τον περασμένο Μάρτιο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μετά την απολογία τους στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους και πιο συγκεκριμένα ο 32χρονος και ο 59χρονος που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ για τον 59χρονο -πατέρα του 32χρονου- σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για ηθική αυτουργία, υπήρξε διαφωνία και για την ποινική μεταχείρισή του θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Η διαδικασία της απολογίας ήταν πολύωρη, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται τις κατηγορίες και την εμπλοκή τους στην υπόθεση, αλλά και τους συνήγορους υπεράσπισής τους να αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος τους και πως η κατηγορία θα καταπέσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο 49χρονος Αλέξανδρος Δακαλάκης κατέληξε στις 23 Μαρτίου 2026 έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία καθώς είχε τραυματιστεί στο κεφάλι την 1η Μαρτίου. Λόγω της σοβαρής κατάστασης ο 49χρονος δεν είχε καταστεί εφικτό να μιλήσει. Ο πρόεδρος της κοινότητας Απεσωκαρίου είχε τραυματιστεί σε αγροτική περιοχή, με το πόρισμα του ιατροδικαστή που ακολούθησε, να κάνει αναφορά σε «πιθανή ανθρωποκτονία» ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών. Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά της οικογένειας του 49χρονου εκφράστηκε τις προηγούμενες ημέρες ικανοποίηση για την εξέλιξη της υπόθεσης, τονίζοντας ότι επιθυμία τους είναι «να λάμψει όλη η αλήθεια» και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

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