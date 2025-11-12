menu
21.7 C
Chania
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, 2025
Προσωπικές επιθέσεις, ένταση και αποχωρήσεις στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Χανίων (video)

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Προσωπικές επιθέσεις, ένταση και αποχωρήσεις από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς μια ερώτηση του κ. Μιλτ. Κλωνιζάκη αναφορικά με την Πολεοδομία απαντήθηκε με προσωπικές αιχμές από το Δήμαρχο προκαλώντας την αποχώρηση της “Λαϊκής Συσπείρωσης”.

 

Μιλώντας για τα προβλήματα υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Δόμησης ο Μιλτιάδης Κλωνιζάκης ζήτησε μια κοινή προσπάθεια όλων των Δήμων προκειμένου να ανανεωθούν οι συμβάσεις των μηχανικών που προσλήφθηκαν μέσω ΔΕΠΑΝ. Απαντώντας σε αυτό ο δήμαρχος Χανίων μίλησε για “κροκοδείλια δάκρυα” της “Λαϊκής Συσπείρωσης” καθώς είχε καταψηφίσει τη σύμβαση με τη ΔΕΠΑΝ και άφησε αιχμές σε βάρος του κ. Κλωνιζάκη για προσωπικές μετακινήσεις από την Ένωση Κέντρου, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ. Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Κλωνιζάκη που αποχώρησε, καθώς και της “Λαϊκής Συσπείρωσης” που ζήτησε από το δήμαρχο να ανακαλέσει, με τον κ. Σημανδηράκη να απαντά ότι έκανε απλή κριτική.
“Στις αιχμές του κ. δημάρχου για την πολιτική μου πορεία θεωρώ τιμή μου ότι συμμετείχα με τους “Ιταλούς” του Μ. Χαραλαμπίδη για ένα πατριωτικό ΠΑΣΟΚ , για τη συμμετοχή μου στο ΣΥΡΙΖΑ ως μέλος μια συνιστώσας της της ΕΔΗΚ, την εποχή των μεγάλων αγώνων και για τη συμπόρευση μου τα τελευταία 6 χρόνια με το Κομμουνιστικό Κόμμα” απάντησε ο κ. Κλωνιζάκης.
Για “πολιτική έπαρση” του δημάρχου μίλησε ο Χ. Λουτσέτης, προσθέτοντας ότι που ανέφερε πως από τη στιγμή που δεν ανακαλεί ο Δήμαρχος η παράταξη αποχωρεί.
Για το ίδιο ζήτημα η Ζ. Γεωργούλα άφησε αιχμές για τη στάση της δημοτικής αρχής.

