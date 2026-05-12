Προσοχή: Νέες απόπειρες απάτης με sms και στα Χανιά – Οδηγοί τα υποψήφια θύματα

Γιάννης Λυβιάκης
Δεν έχουν τέλος οι προσπάθειες επιτήδειων να εξαπατήσουν πολίτες και στα Χανιά.

Αυτή τη φορά, τα υποψήφια θύματα είναι οδηγοί οι οποίοι λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα (sms) με τα οποία καλούνται να κάνουν κλικ σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση για να πληρώσουν υποτίθεται παράβαση κυκλοφορίας που «έχει καταγραφεί από έξυπνη παρακολούθηση».

Οι δράστες για να είναι πιο πειστικοί αλλά και πιεστικοί αναφέρουν ότι η παράβαση έχει ανέβει στο σύστημα myAADE, ότι για τις πρώτες 48 ώρες έχουν όσοι την πληρώσουν έκπτωση 50% και ότι οι καθυστερημένες πληρωμές θα επιβαρύνονται με τέλος καθυστέρησης 5% ανά ημέρα.

Ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο έλαβε το μεσημέρι της Τρίτης το συγκεκριμένο μήνυμα πολίτης στα Χανιά, προέρχεται από… Ινδία.

Ο τηλεφωνικός κωδικός +91 από τον οποίο ξεκινά το τηλέφωνο του αποστολέα ανήκει στην Ινδία.

Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην πέσουν στην παγίδα των επιτήδειων.

  1. Όχι μόνο ιδιαίτερα προσεκτικοί αλλά και ιδιαίτερα παρατηρητικοί, επειδή οι επιτήδειοι δεν είναι και τόσο προσεκτικοί όσον νομίζουν και θα ήθελαν, αφού προφανώς νομίζουν ότι απευθύνονται σε… ηλίθιους, χωρίς να έχω πρόθεση να προσβάλλω τα μέχρι τώρα θύματα και ζητώ προκαταβολικά συγνώμη για την έκφραση.
    Προς Θεού όμως, αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και γι’ αυτό τα κάνουν.
    Μην πέφτουμε σαν κορόιδα στην παγίδα τους, αφού βλέποντας και μόνο τον αριθμό του τηλεφώνου του αποστολέα μπορούμε να καταλάβουμε αυτομάτως ότι δεν προέρχεται καν από την χώρα μας, πόσο μάλλον από την ΑΑΔΕ, που σαφώς και δεν κατασχέτει πινακίδες και διπλώματα, αφού αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας και μόνο αυτής και που αυτό μάλλον το αγνοούν.
    Εδώ να πω, ότι δυστυχώς, πολλοί συνάνθρωποι και συμπολίτες μας, αποφεύγουν μετά βδελυγμίας να ενημερώνονται από τα παραδοσιακά ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα) αλλά μόνο από τα social media, που προφανώς και δεν προορίζονται γι’ αυτή την δουλειά, οπότε και δεν ενημερώνονται σωστά ή ίσως και καθόλου, για το τι συμβαίνει καθημερινώς με αυτού του είδους τις τηλεφωνικές εξαπατήσεις όπως την, δήθεν ΔΕΔΔΗΕ, δήθεν ΑΑΔΕ αλλά και δήθεν γιατρούς για δήθεν ατυχήματα συγγενικών μας προσώπων ή ακόμα τους δήθεν δικηγόρους από το εξωτερικό για την κληρονομιά κάποιων δήθεν μακρινών συγγενών που ούτε που ξέραμε.
    Προσοχή λοιπόν απο τους λογής λογής απατεώνες που λιμένονται την διαδικτυακή ζωή.
    Είναι αμαρτία το κομπόδεμά μας και προπαντός των ηλικιωμένων μας ανθρώπων, να γίνεται βορά στις ορέξεις του κάθε ενός μικροαπατεώνα που εκμεταλλεύεται την απροσεξία μας και την αφέλειά μας.
    Ας είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι και επιφυλακτικοί.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

