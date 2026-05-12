Προσοχή: Νέες απόπειρες απάτης με sms και στα Χανιά – Οδηγοί τα υποψήφια θύματα

Δεν έχουν τέλος οι προσπάθειες επιτήδειων να εξαπατήσουν πολίτες και στα Χανιά.

Αυτή τη φορά, τα υποψήφια θύματα είναι οδηγοί οι οποίοι λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα (sms) με τα οποία καλούνται να κάνουν κλικ σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση για να πληρώσουν υποτίθεται παράβαση κυκλοφορίας που «έχει καταγραφεί από έξυπνη παρακολούθηση».

Οι δράστες για να είναι πιο πειστικοί αλλά και πιεστικοί αναφέρουν ότι η παράβαση έχει ανέβει στο σύστημα myAADE, ότι για τις πρώτες 48 ώρες έχουν όσοι την πληρώσουν έκπτωση 50% και ότι οι καθυστερημένες πληρωμές θα επιβαρύνονται με τέλος καθυστέρησης 5% ανά ημέρα.

Ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο έλαβε το μεσημέρι της Τρίτης το συγκεκριμένο μήνυμα πολίτης στα Χανιά, προέρχεται από… Ινδία.

Ο τηλεφωνικός κωδικός +91 από τον οποίο ξεκινά το τηλέφωνο του αποστολέα ανήκει στην Ινδία.

Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην πέσουν στην παγίδα των επιτήδειων.