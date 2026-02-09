menu
Ελλάδα

Προσοχή: Νέα απάτη με sms για δήθεν επίδομα θέρμανσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Νέο νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών έχουν εξαπολύσει επιτήδειοι.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το πιο πρόσφατο παράδειγμα αφορά ψεύτικα μηνύματα για το επίδομα θέρμανσης. Πολλοί πολίτες έλαβαν μήνυμα που αναφέρει: «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης; Πατήστε τον σύνδεσμο». Πρόκειται ξεκάθαρα για απάτη, όπως επιβεβαίωσε άμεσα και η Ελληνική Αστυνομία με σχετική ανακοίνωση.

Οι δράστες χρησιμοποιούν ονόματα, τίτλους και επωνυμίες που παραπέμπουν σε ευρωπαϊκούς ή κρατικούς φορείς, ώστε το μήνυμα να φαίνεται αξιόπιστο.

Στην πραγματικότητα, αν κάποιος πατήσει τον σύνδεσμο, οδηγείται σε σελίδα όπου του ζητούνται προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, με αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Η αστυνομία εφιστά στους πολίτες την προσοχή να μην πατάει ποτέ συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα, να ελέγχει πάντα τον αποστολέα και δεν κοινοποιούμε προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

Η πραγματική ενημέρωση για επίδομα ή οικονομική παροχή, αυτή γίνεται μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών.

 

 

