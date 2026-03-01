Προσήχθη ο σύντροφος της 39χρονης εγκύου που εντοπίστηκε νεκρή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην ΕΛΑΣ όταν σύζυγος ανέφερε πως εντόπισε τη σύζυγό του, 4,5 μηνών έγκυο, νεκρή.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ αλλά και ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στην οδό Καλλικρατίδου αλλά ήταν αργά.

Η άτυχη 30χρονη έφερε τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο σύζυγός της ανέφερε αστυνομικούς πως τα τραύματα προέρχονται από πτώση που είχε η άτυχη έγκυος στις σκάλες.

Ο 38χρονος προσήχθη και εξετάζεται από αστυνομικούς της ασφάλειας Κολωνού.