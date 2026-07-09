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Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 2026
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Προσήχθη και εξετάζεται 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ της Άμεσης Δράσης Αττικής, προσήχθη σήμερα το πρωί ένας 74χρονος, σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο οποίος εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν έχει σχέση και ποια, με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ/ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 74χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραδόθηκε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του 1ου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, από την αυτοψία στο χώρο, φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, όπου ήταν ο 74χρονος, ο οποίος φέρεται να εξαφανίστηκε μετά την εκδήλωσή της.

Στον θάλαμο υπήρχαν άλλοι δύο ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας βγήκε μόνος του, ενώ τον δεύτερο, που είναι με σοβαρά προβλήματα, τον απομάκρυνε μία νοσηλεύτρια με το κρεβάτι, και έτσι δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο 74χρονος είναι αυτή την ώρα στην ΔΑΕΕ, όπου αναμένεται να δώσει κατάθεση για την υπόθεση στους αρμόδιους αξιωματικούς.

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