Προσγειώθηκε το αεροπλάνο με τους 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) προσγειώθηκε στην Αθήνα η ειδική πτήση που παρέλαβε τους 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, η πτήση αναχώρησε από την Αθήνα στις 11.16 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 10.30 που ήταν προγραμματισμένο, με προορισμό την πόλη Eilat-Ramon του Ισραήλ, απ όπου παρέλαβε τους 27 Έλληνες που συγκαταλέγονται στους 470 ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla».

Σημειώνεται ότι το αεροσκάφος έχει ήδη προσγειωθεί, από της 13:13, η διάρκεια της πτήσης δηλαδή ήταν κάτι λιγότερο από 2 ώρες.