Προσφυγή από την ΕΡΤ για τις εργασίες στη Σούδα

Σε προσφυγή κατά της απόφασης της Υπηρεσίας ∆όµησης Χανίων µε την οποία διακόπηκαν οι εργασίες στο οικόπεδο γύρω από την κεραία της στην κάτω Σούδα αναµένεται να προχωρήσει η ΕΡΤ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ήδη ο χειρισµός της υπόθεσης έχει ανατεθεί σε δύο δικηγόρους προκειµένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες.