Σχόλια

Προσφυγές, επί προσφυγών για τη δακοκτονία

Γιώργος Κώνστας
Μπορεί η περίοδος της… µισής δακοκτονίας να έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο το ζήτηµα δεν έχει λήξει αφού σήµερα το πρωί εξετάζεται στο “Ελεγκτικό Συνέδριο” (ανώτατο Οικονοµικό ∆ικαστήριο) η προσφυγή της Περιφέρειας Κρήτης.
Η προσφυγή στο “Ελεγκτικό Συνέδριο” στρέφεται σε βάρος προηγούµενης απόφασης του ίδιου του “Ελεγκτικού Συνεδρίου” που απέρριπτε το διαγωνισµό προµήθειας εγκεκριµένων φυτοφαρµάκων αξίας 3.286.784 ευρώ!
Λογικό, θα πει κάποιος, να απορρίπτονται διαγωνισµοί, να ζητείται η αναθεώρησή τους, να πρέπει να ξαναγίνουν, όµως κανείς δεν αντιλαµβάνεται γιατί αυτό πρέπει να γίνεται τον Σεπτέµβρη και τον Οκτώβρη;
Γιατί η προµήθεια των σκευασµάτων δεν γίνεται στην αρχή της χρονιάς ώστε αν υπάρξει κάποιο πρόβληµα να αντιµετωπιστεί χωρίς να προκληθεί πρόβληµα στη διαδικασία της δακοκτονίας;
Τι κατάφεραν φέτος “Ελεγκτικό Συνέδριο”, Υπουργείο, Περιφέρεια; Να µην γίνει σωστά ο δολωµατικός ψεκασµός, να ξεκινήσουν οι µαζικές καλύψεις, να κινδυνεύει να χαθεί ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής (20% είναι οι πρώτες εκτιµήσεις).
Αν αυτό τώρα λέγεται οργανωµένη, σχεδιασµένη αγροτική πολιτική, προς όφελος του παραγωγού και του καταναλωτή, µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα πως δεν χρειάζεται καµία απάντηση, παρά µόνο ότι οι λέξεις έχουν χάσει… τη σηµασία τους!

