Προσεχώς… αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εξαιτίας του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Γιώργος Κώνστας
Αυξήσεις θα πρέπει να αναμένονται και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αν συνεχιστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist- Powergame.

Ειδικότερα , για τη δρομολόγηση τριών νέων-μεγαλύτερων πλοίων στη γραμμή της Κρήτης από το 2027 ενημέρωσε ο κ. Κυριάκος Μάγειρας εκτελεστικός πρόεδρος της ” Attica Συμμετοχών” (ΑΝΕΚ, Blue Star Ferries, Hellenic Sea ways, Superfast ferries).
Εκτίμησε πως το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι φτηνό και θα μπορεί να ανταγωνιστεί ως hub το Ελευθέριος Βενιζέλος και ότι “μπορεί η Κρήτη να γίνει ένα μεγάλο τουριστικό hub και να παίρνει ένα βαπόρι και να πηγαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα.” Για το ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στην Κρήτη πολλές φορές δεν είναι ανταγωνιστικά με τα αεροπορικά σχολίασε πως δεν είναι θέμα τιμής αλλά επιλογής καθώς “το ακτοπλοϊκό εισιτήριο έχει μείνει στην ίδια τιμή τα τελευταία 3 χρόνια παρά τον πόλεμο” όταν οι τιμές έχουν αυξηθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και πρόσθεσε πως “για ένα μικρό διάστημα παίρνουμε το κόστος πάνω μας, δεν το περνάμε (στο εισιτήριο) με την ελπίδα να τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Δυστυχώς δεν τελειώνει αυτή η περιπέτεια, ο κ. Πιερακάκης είπε ότι δεν βλέπει να κατεβαίνει το πετρέλαιο στα 70 δολάρια το βαρέλι που ήταν προπολεμικά άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε σαν ακτοπλοΐα να δούμε που θα πάμε, πόσο θα ανεβάσουμε τα εισιτήρια, πότε και σε ποιους κλάδους. Δεν θα μείνει το πράγμα έτσι όπως είναι.”

Στο πως “ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρχεται απέναντι τους” μίλησε ο κ. Σπύρος Βενετσιάνος, από τη Εurobank υπεύθυνος τουριστικών επενδύσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναπτυχθούν και άλλες διαστάσεις της οικονομίας όπως ο πρωτογενής τομέας, οι κατασκευές και η πανεπιστημιακή έρευνα.

