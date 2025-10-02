Προσδοκίες από την επίσκεψη Χρυσοχοΐδη

Μόνο απαρατήρητη δεν περνά µια επίσκεψη υπουργού στα Χανιά, πόσω µάλλον όταν το χαρτοφυλάκιό του συνδέεται άµεσα µε τοπικές υποθέσεις.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη λοιπόν, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έρχεται σήµερα στα Χανιά σε µια περίοδο που η πόλη και ο νοµός βρέθηκαν στο επίκεντρο πανελλαδικού ενδιαφέροντος, µε την εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης που αποκάλυψε πτυχές σκοτεινής δράσης, αλλά και αφήνοντας ερωτήµατα για το πώς τέτοια δίκτυα ρίζωσαν στην Κρήτη.

Την ίδια στιγµή βέβαια, ανοικτά παραµένουν ζητήµατα που αφορούν την καθηµερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών, όπως η αδεσποτία και η οδική ασφάλεια.

Η συνέντευξη Τύπου του υπουργού, λοιπόν, αναµένεται µε ενδιαφέρον όχι µόνο για τα στατιστικά στοιχεία ή τον απολογισµό της ΕΛ.ΑΣ., αλλά κυρίως για τις δεσµεύσεις και τις απαντήσεις που θα δώσει σε µια κοινωνία που ζητά περισσότερη διαφάνεια και νοµιµότητα.