Προσδιορισμός της νοστιμιάς

Παραδοσιακά η νοστιμιά ταυτιζόταν με την ένταση της γεύσης και την άμεση απόλαυση. Στη σύγχρονη εποχή ο όρος αυτός επαναπροσδιορίζεται και αποκτά πολυδιάστατο χαρακτήρα.

Σήμερα η νοστιμιά δεν περιορίζεται μόνο στη γευστική εμπειρία αλλά αναζητά τη προέλευση στο περιβαντολογικό αποτύπωμα, στον τρόπο παραγωγής, στην εποχικότητα, στην ποιότητα των πρώτων υλων, στη θρεπτική αξία και στη συναισθηματική σύνδεση που δημιουργεί το φαγητό.

Ένα γεύμα θεωρείται πραγματικά νόστιμο, όχι μόνο όταν ικανοποιεί τον ουρανίσκο αλλά και όταν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σώματος, όπως η υγεία, η βιωσιμότητα και η αυθεντικότητα. Παράλληλα η νοστιμιά συνδέεται όλο και περισσότερο με την εμπειρία, το περιβάλλον, ενώ η αισθητική παρουσίαση ενός πιάτου επηρεάζει καθοριστικά την αντίληψη μας. Έτσι η γεύση μετατρέπεται σε μια ολιστική εμπειρία που περιλαμβάνει όλες τις αισθήσεις

Τι σημαίνει αυτό στη πράξη

Επιστροφή στις ρίζες:

Παραδοσιακές συνταγές μαγειρεμένες απλά και με τα τοπικά προϊόντα να επανέρχονται δυναμικά, η νοστιμιά συνδέεται με την αυθεντικότητα και τις μνήμες.

Από την ένταση στην ισορροπία:

Παλαιότερα η νοστιμιά καθοριζόταν από τα έντονα λιπαρά, αλμυρά ή γλυκά. Σήμερα επαναπροσδιορίζεται ως αρμονία γεύσεων, όπου τίποτα δεν υπερισχύει αλλά όλα τα υλικά της συνταγής δένουν αρμονικά.

Ποιότητα αντί ποσότητα:

Ένα απλό πιάτο με αγνά υλικά (ντομάτα, ελαιόλαδο, ψωμί, ελιές, ανθό αλατιού) μπορεί να θεωρηθεί πιο νόστιμο από ένα περίπλοκο, όταν τα υλικά της συνταγής είναι εποχής και τοπικής παραγωγής.

Συνείδηση και ευεξία:

Η νοστιμιά δεν είναι μόνο θέμα γεύσης αλλά και του πώς σε κάνει να νιώθεις, ελαφρύς, υγιής και ενεργητικός.

Εμπειρία, όχι μόνο γεύση:

Το περιβάλλον, η παρέα, ακόμα και η παρουσίαση του πιάτου επηρεάζουν το πόσο νόστιμο το αντιλαμβανόμαστε

Νοστιμιά είναι όταν το φαγητό σε ικανοποίει πλήρως: σώμα νου και συναίσθημα.

*Ο Γιάννης Αποστολάκης είναι μέλος στο Δίκτυο Κρητικής Γαστρονομίας