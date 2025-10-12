menu
Προς νέα αύξηση τιμών στα καπνικά: Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σημαντική αύξηση στην τιμή των καπνικών προϊόντων προμηνύει η εφαρμογή νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση παραδοσιακών και καινοτόμων προϊόντων καπνού, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι προτεινόμενες αυξήσεις στον ειδικό φόρο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απότομη άνοδο της τιμής κατά 2 με 3 ευρώ στο πακέτο των τσιγάρων, ξεπερνώντας τα 6 ευρώ από 4,8 που είναι σήμερα.

Αντίστοιχα, η επιβολή φόρου στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα οδηγήσει σε αύξηση 2-3 ευρώ στο πακέτο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ.

Η νέα πρόταση οδηγίας συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Ecofin, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να επιμένει ότι η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη υπαρξιακή προτεραιότητα.

Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν οι τιμές αυξηθούν απότομα και περισσότερο από όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η επίδραση που θα έχουν στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Η τελική απόφαση απαιτεί ομοφωνία, κάτι που προμηνύει σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών το επόμενο χρονικό διάστημα.

 

