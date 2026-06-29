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Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 2026
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Προπονητικό τιμ Χανίων: Νέα πρόσωπα οι Ζαρογιάννης και Χαρλάφτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με δύο νέα πρόσωπα πλαισιώθηκε το προπονητικό τιμ των Χανίων που θα πλαισιώσει τον νέο προπονητή Νίκο Νιόπλια.

Συγκεκριμένα βοηθός προπονητή ανέλαβε ο Χρήστος Ζαρογιάννης και προπονητής τερματοφυλάκων ο Γιώργος Χαρλάφτης. Αντίθετα συνεχίζουν οι Κάρλος Σάντσες, Γιώργος Φραγκέδης και Γιώργος Αναστασάκης. Γενικά η ομάδα κινείται πολύ δραστήρια μετά την διευθέτηση με την τροποποίηση του ονόματος και την μεταφορά της έδρας του ερασιτεχνικού σωματείου από το Καστέλι. Ενώ η έλευση του Νιόπλια -από τα πιο βαριά χαρτιά στην Γ’ Εθνική- πέρα το κύρος που προσδίδει αναμένεται να φέρει και παίκτες προερχόμενους από την ανατολική πλευρά του νησιού με πολύ μεγάλη εμπειρία… Η σχετική ενημέρωση από την ομάδα: «Τα Χανιά προχωράνε στον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας τη σύνθεση του προπονητικού επιτελείου που θα πλαισιώσει τον Νίκο Νιόπλια.

Στο τεχνικό τιμ υπάρχουν δύο νέα πρόσωπα, με τους Χρήστο Ζαρογιάννη και Γιώργο Χαρλάφτη να εντάσσονται στο πλευρό του έμπειρου τεχνικού, ενώ τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν κανονικά από την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Νέος βοηθός προπονητή αναλαμβάνει ο Χρήστος Ζαρογιάννης, γεννημένος στις 6 Μαΐου 1985 στο Κιάτο Κορινθίας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο ως πρώτος προπονητής όσο και ως συνεργάτης σε επαγγελματικό επίπεδο. Έχει εργαστεί ως προπονητής σε Αγροτικό Αστέρα, ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, Μέγα Αλέξανδρο Αγίας Μαρίνας, Αετό Βαρβάρας, Κιλκισιακό, Εορδαϊκό και Παύλο Μελά, ενώ ως βοηθός προπονητή έχει περάσει από την Κ19 της Βέροιας και τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου στη Super League 2. Ως ποδοσφαιριστής είχε μακρά πορεία στα ελληνικά γήπεδα, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Βέροια, Εθνικό Αστέρα, ΑΣ Γιαννιτσά, Αλμωπό Αριδαίας, Θύελλα Φιλώτα, Λευκάδια, Ναυπακτιακό Αστέρα και Αναγέννηση Γιαννιτσών. Στο πόστο του προπονητή τερματοφυλάκων εντάσσεται ο Γιώργος Χαρλάφτης, γεννημένος στις 4 Απριλίου 1983. Πρόκειται για έναν προπονητή με σημαντική εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, έχοντας εργαστεί στην Επισκοπή από το 2017 έως το 2022, στον Γιούχτα σε επίπεδο Super League 2, ενώ πέρασε επίσης από το Τυμπάκι αλλά και τον Γρανίτη την περασμένη σεζόν. Στο υπόλοιπο επιτελείο παραμένουν πρόσωπα με ενεργό ρόλο στην περσινή πορεία της ομάδας. Ο Carlos Jimenez Sanchez συνεχίζει ως προπονητής φυσικής κατάστασης, ο Γιώργος Φραγκέδης διατηρεί τον ρόλο του υπεύθυνου προπονητή αποκατάστασης, ενώ ο Γιώργος Αναστασάκης παραμένει στη θέση του αναλυτή. Με τη στελέχωση αυτή, τα Χανιά χτίζουν ένα πλήρες και έμπειρο τεχνικό επιτελείο, με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο». Θυμίζουμε ότι στην ομάδα συνεχίζει και ο Αντρέας Σκέντζος από τη θέση πλέον του τεχνικού διευθυντή.

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