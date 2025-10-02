menu
Προπαρασκευαστική συνάντηση για την Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Προπαρασκευαστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πλατανιά, μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη και του Προεδρείου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Conference of European Churches (Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών), που θα λάβει χώρα τον Μάιο του 2028 στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στον Δήμο Πλατανιά.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, κ. Νικήτας, ως επικεφαλής του Προεδρείου, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου, κ. Frank Dieter Fischbach, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.
Η Γενική Συνέλευση, η οποία θα διαρκέσει περίπου δέκα ημέρες, αναμένεται να φέρει στον Δήμο Πλατανιά και στην ευρύτερη περιοχή εκατοντάδες επισκέπτες από διαφορετικές εκκλησίες και δόγματα της Ευρώπης. Οι φιλοξενούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν Τον τόπο μας, να επισκεφθούν σημεία ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, ενισχύοντας σημαντικά τον θρησκευτικό τουρισμό και την εξωστρέφεια του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, δήλωσε:

«…Η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών αποτελεί για τον Δήμο μας μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε τον Τόπο μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να προωθήσουμε τον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό. Ο Δήμος Πλατανιά θα στηρίξει ενεργά τη διοργάνωση με δράσεις και πρωτοβουλίες για τους επισκέπτες, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, την προβολή των τοπικών προϊόντων, καθώς και οργανωμένες επισκέψεις σε μνημεία, ιστορικούς χώρους και φυσικές ομορφιές της περιοχής μας…».

