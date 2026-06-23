Προώθηση τοπικών προϊόντων μέσα από προτάσης διδακτορικής διατριβής

» Και ανάδειξη της Κρήτης ως γαστρονομικό προορισμό

Η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου με τη συμμετοχή βασικών φορέων από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και τον ικανό συντονισμό είναι ύψιστης σημασίας για την αποτελεσματική προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων και της Περιφέρειας Κρήτης ως γαστρονομικού προορισμού.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Γιώργου Αγγελάκη με επιβλέπων Καθηγητή τον Χρήστο Λεμονάκη.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1/7/2026 και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων και Τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (https://mst.hmu.gr/) με δυνατότητα σύνδεσης εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας e:Presence.

Η παρουσίαση θα μεταδίδεται ζωντανά (Livestreaming) μέσω του παρακάτω συνδέσμου,

Livestreaming : https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/8597

Οπως σημειώνεται στη διδακτορική διατριβή, «ο διατροφικός τουρισμός, ο οποίος αναπτύσσεται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια θεωρείται τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος, προσελκύοντας τουρίστες που επιθυμούν να βιώσουν αυθεντικά τοπικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Οι τουρίστες δαπανούν ένα σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού τους για την αγορά τοπικών αγροτικών προϊόντων και συναφών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προορισμού. Λόγω του γεγονότος ότι ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με τον αγροτικό τομέα, μετά από ανάλυση των κύριων μεγεθών σε βάθος χρόνου, η διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη, μέσω της προώθησης τοπικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων μέσα από το πρίσμα ολιστικής προσέγγισης».

Οι τρέχουσες τάσεις στον διατροφικό τουρισμό προκύπτουν, έπειτα από βιβλιομετρική ανάλυση, με τον προσδιορισμό διάφορων προσεγγίσεων στον διατροφικό τουρισμό και δημιουργώντας ένα εννοιολογικό πλαίσιο διαχείρισης του διατροφικού τουρισμού λαμβάνοντας υπόψη την πλευρά τόσο των τουριστών όσο και των τοπικών φορέων. Επιπλέον, η διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της συμπεριφοράς του τουρίστα, τα οποία αναφέρονται στις προθέσεις του να αγοράσει/καταναλώσει, να προτείνει και να επισκεφτεί ξανά, ανάλογα με το αν πρόκειται για τοπικό αγροτικό προϊόν ή χώρο εστίασης/προορισμό. Λαμβάνονται υπόψη οι διασυνδέσεις των κύριων παραγόντων όπως τα κίνητρα, η γνώση, ο πολιτισμός, η ιστορία, η αυθεντικότητα, οι εμπειρίες, οι αξίες, οι πεποιθήσεις, τα συναισθήματα, οι επιθυμίες, οι αντιλήψεις, η ικανοποίηση και η συμμετοχή σε συναφή δραστηριότητες.

Το προφίλ των αλλοδαπών τουριστών που επισκέπτονται τη Δυτική Κρήτη προσδιορίζεται κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο του κορονοϊού. Χρησιμοποιείται ένα Δομικό Μοντέλο Εξισώσεων και ένα εκτεταμένο Μοντέλο Θεωρίας Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, βασισμένο στην επιρροή κοινωνικών προτύπων, στις στάσεις απέναντι στη συμπεριφορά, στο αντιληπτό έλεγχο της συμπεριφοράς και την ικανοποίηση, για την καλύτερη κατανόηση των προθέσεων των τουριστών να επισκεφθούν ξανά και να προτείνουν την Περιφέρεια της Κρήτης, των προθέσεων τους να βρουν τοπικά αγροτικά προϊόντα στις χώρες τους και της προθυμίας τους να πληρώσουν περισσότερο για τέτοια προϊόντα. Η αντιληπτή ποιότητα και η αντιληπτή αξία των τοπικών αγροτικών προϊόντων επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση των τουριστών, η οποία, με τη σειρά της, προκαλεί ευνοϊκές προθέσεις για να επισκεφθούν ξανά και να προτείνουν την Κρήτη ως τουριστικό προορισμό. Επιπλέον, η ικανοποίηση, η στάση και η επιρροή κοινωνικών προτύπων φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τις προθέσεις του αλλοδαπού τουρίστα, από την άλλη πλευρά, η επίδραση του αντιληπτού ελέγχου συμπεριφοράς στις προθέσεις του αλλοδαπού είναι αμφιλεγόμενη.

Επιπλέον, επισημαίνεται η σημασία των αξιών κατανάλωσης τοπικών τροφίμων και τα οφέλη των τουριστών, όπως επίσης και η σημασία της συμμετοχής τους σε συναφείς δραστηριότητες και της κατανάλωσης νέων προϊόντων. Επίσης, προσδιορίζεται ο διαμεσολαβητικός ρόλος της εικόνας του γαστρονομικού προορισμού μεταξύ των στάσεων των τουριστών απέναντι στα τοπικά αγροτικά προϊόντα, της ικανοποίησης και των προθέσεων τους. Όλες οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών του μοντέλου βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές, επηρεάζοντας άμεσα ή έμμεσα τις προθέσεις των τουριστών. Οι αλλοδαποί τουρίστες ενδιαφέρονται πραγματικά για τις αξίες κατανάλωσης και κυρίως για την ποιότητα και τη γεύση όταν δοκιμάζουν τοπικά αγροτικά προϊόντα και όχι τόσο για αξίες που έχουν να κάνουν με επιδεικτικούς σκοπούς. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για αναπροσανατολισμό της στρατηγικής μάρκετινγκ και διανομής, εμπλέκοντας περισσότερους τουρίστες σε διατροφικές δραστηριότητες, προκειμένου να αυξηθεί η ικανοποίησή τους.

Τέλος, αφού αναλύθηκαν τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές του αγροτικού τομέα από την πλευρά των περιφερειακών φορέων, χρησιμοποιώντας τον πίνακα Eisenhower, διαπιστώθηκε ότι η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου με τη συμμετοχή βασικών φορέων από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και τον ικανό συντονισμό είναι ύψιστης σημασίας για την αποτελεσματική προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων και της Περιφέρειας Κρήτης ως γαστρονομικού προορισμού.