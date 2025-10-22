Προορισμός κρουαζιέρας τα Χανιά – Επισκέπτες και από την Κίνα το 2026

Ως προορισμός κρουαζιέρας καθιερώνονται πλέον τα Χανιά, με τη νέα χρονιά να έχει μέχρι στιγμής 220 προγραμματισμένες αφίξεις, ενώ αυξημένες είναι και οι κρατήσεις για το 2027.

Το νέο έτος θα δέσει μάλιστα στη Σούδα και το πρώτο Κινέζικο κρουαζιερόπλοιο! Πρόκειται για το Zhao Shang Yi Dun, το πρώτο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο με Κινέζικη σημαία που θα δρομολογηθεί στην Μεσόγειο τη νέα χρονιά.

Το Zhao Shang Yi Dun, ναυπηγήθηκε το 2017, έχει μήκος 228 μ., πλάτος 28,8 μ.

465 καμπίνες για 980 επιβάτες, ενώ Κινέζοι τουρίστες με κρουαζιερόπλοια δυτικών συμφερόντων έχουν ταξιδέψει και πριν από μερικά χρόνια στη Μεσόγειο.

ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ;

Ρωτάμε τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Χανίων κ. Δ. Βιριράκη, αν η αύξηση των αφίξεων οφείλεται στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, στις πολεμικές εντάσεις που κρατούν μακριά από αυτήν την περιοχή πολλά πλοία. Ο κ. Βιριράκης είναι κατηγορηματικός ότι δεν οφείλεται στην ένταση στη Μ. Ανατολή αλλά σε μια σειρά από λόγους όπως:

• «Το λιμάνι είναι ασφαλές, έχει μεγάλα βάθη κάτι που το κάνει εύκολα προσβάσιμο για τα κρουαζιερόπλοια τα περισσότερα εκ των οποίων είναι πολύ μεγάλα. Επίσης είναι πολύ ασφαλής και η έξοδος- είσοδος των επιβατών, δεν είναι όπως το τελεφερίκ στη Σαντορίνη ή μια δίοδος στη Μύκονο, υπάρχουν πολλοί διέξοδοι. Δεν είναι τα αξιοθέατα ο πρώτος λόγος που προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλοια τα Χανιά γιατί στο Ηράκλειο πχ. υπάρχει η Κνωσσός που είναι δύσκολο ανταγωνισμός».

• «Έχουμε καλή βαθμολογία στα σχόλια που κάνουν οι επιβάτες στις εταιρείες κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει θετικό κλίμα».

• «Είχαμε κάνει καλή πολιτική την εποχή του covid που τα κρουαζιερόπλοια ήταν υπό διωγμόν και δεν είχαν που να δέσουν! Εμείς είχαμε δώσει χώρο και στη Σούδα και στο αγκυροβόλιο των Καλυβών. Το εκτίμησαν, αναπτύχθηκαν σχέσεις προσωπικές».

• «Μετράει πολύ και η συμμετοχή μας στις εκθέσεις που συζητάμε μαζί τους και καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε και εμείς να ανταποκριθούμε στα θέλω τους».

Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι τόσο αυξημένο που το Λ.Τ. Χανίων θέλει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία αγκυροβολίου στην Κίσσαμο. « Παλεύουμε να κάνουμε ένα αγκυροβόλιο στην Κίσσαμο γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα πλοία,. Εμείς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πάνω από 4-5 στη Σούδα . Θα μπορούσε να πάει 1-2 σ στην Κίσσαμο και οι επιβάτες του να κάνουν εκδρομές στα Φαλάσαρνα, στο Λαφονήσι, στο Μπάλο κα. Προσφέρεις ιδέες στις εταιρείες, τις αξιολογούν, τις μελετούν και αν τους ενδιαφέρει τις αποδέχονται» αναφέρει ο κ. Βιριράκης.

ΠΟΣΑ ΞΟΔΕΥΟΥΝ;

Αναφορικά με τις αναφορές από επαγγελματίες ότι οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων επειδή τρώνε μέσα σε αυτά δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα όταν βγαίνουν από αυτά, ο κ. Βιριράκης τονίζει πως όλα αυτά δεν έχουν καμία βάση. «Σύμφωνα με στοιχεία του προέδρου της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας κ. Γ. Κουμπενά υπάρχουν χρήματα που δεν φαίνονται και δίνονται στις τοπικές κοινωνίες. Χρησιμοποιούνται ρυμουλκά, πλοηγοί, γίνεται εφοδιασμός σε νερό- προϊόντα, κλείνονται λεωφορεία με οδηγό- ξεναγό που θα μπορεί να σε πάνε σε Κνωσσό, ή σε ένα οινοποιείο στα Χανιά, γίνονται εκδρομές με ποδήλατα, ενοικιάζονται ταξί, άμαξες και βέβαια πολλά εμπορικά καταστήματα παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση γιατί είμαστε πιο φτηνοί από τις χώρες τους. Σε ό,τι αφορά την εστίαση, κάθε μέρα έχω δεκάδες μηνύματα από επαγγελματίες στο παλιό λιμάνι και με ρωτάνε για τον αριθμό των ανθρώπων που θα κατέβουν για να κανονίσουν βάρδιες για το προσωπικό, για να κάνουν προμήθειες κτλπ.! Συνολικά εκτιμάτε πως ο κάθε επιβάτης αφήνει 50 ευρώ. Και υπάρχει και το πλήρωμα που υπολογίζεται πως το 1/3 εξ’ αυτών κατεβαίνει στο λιμάνι. Αυτοί επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε όλες τις παροχές του κρουαζιερόπλοιου αγοράζουν ξυραφάκια, ποτά κα. από τα τοπικά σούπερ μάρκετ. Στην Θεσσαλονίκη ξοδεύουν και 130 ευρώ το άτομο στο Ηράκλειο περισσότερο. Επομένως όποιος λέει ότι δεν αφήνει χρήματα η κρουαζιέρα δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Και τέλος κάτι άλλο που δεν φαίνεται είναι πως το 90% ξανάρχεται να κάνει διακοπές του εδώ ή συστήνει τον προορισμό σε κάποιον άλλο! Επομένως υπάρχει πολύ μεγάλη διαφήμιση» καταλήγει ο πρόεδρος του ΛΤΝΧ.