Προοπτικές για μια Δικαιότερη και Βιώσιμη Παγκόσμια Οικονομία

» Η πρόσφατη παγκόσμια έκθεση για τη δικαιοσύνη (Global Justice Report)

Εισαγωγή

Η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με πολλαπλές και αλληλένδετες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η αυξανόμενη οικονομική ανισότητα, η ενεργειακή μετάβαση και οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη παγκόσμια έκθεση για τη δικαιοσύνη (Global Justice Report – 2026) αποτελεί μία από τις πλέον ολοκληρωμένες προσπάθειες διατύπωσης ενός μακροπρόθεσμου οράματος για μια δικαιότερη παγκόσμια κοινωνία. Η έκθεση, η οποία εκπονήθηκε από το World Inequality Lab με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων οικονομολόγων και ερευνητών, επιχειρεί να συνδυάσει την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε ένα ενιαίο θεωρητικό και πολιτικό πλαίσιο. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν της έκθεση είναι και ο διακεκριμένος Γάλλος οικονομολόγος Thomas Piketty συγγραφέας του βιβλίου “Το κεφάλαιο τον 21ο αιώνα”.

Η έκθεση ακολουθεί μια ολιστική μεθοδολογία αναγνωρίζοντας ότι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα (κλιματική αλλαγή, οικονομικές ανισότητες, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, κ.α.) είναι αλληλεξαρτώμενες και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν αποσπασματικά αλλά ολιστικά λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι κάθε προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε μία πρόκληση έχει επίδραση και στις άλλες. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αναπτυξιακές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση αποκλειστικά στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), η έκθεση υποστηρίζει ότι η πραγματική ευημερία σε μια κοινωνία εξαρτάται από τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη.

Οι βασικές διαπιστώσεις

της έκθεσης

Η παγκόσμια έκθεση για τη δικαιοσύνη υπογραμμίζει ότι το σημερινό παγκόσμιο οικονομικό μοντέλο παράγει πρωτοφανή επίπεδα πλούτου, αλλά ταυτόχρονα οδηγεί σε ακραίες ανισότητες. Ένα πολύ μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού συγκεντρώνει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του εισοδήματος και της περιουσίας, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή οικονομικής ανασφάλειας. Η έκθεση επισημαίνει ότι η ανισότητα δεν αποτελεί μόνο κοινωνικό πρόβλημα αλλά και σημαντικό εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημοκρατική σταθερότητα και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι κοινωνίες με υψηλά επίπεδα ανισότητας εμφανίζουν χαμηλότερη κοινωνική συνοχή, αυξημένες πολιτικές συγκρούσεις και μικρότερη δυνατότητα εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών. Παράλληλα, η έκθεση τονίζει ότι η σημερινή κατανάλωση φυσικών πόρων υπερβαίνει τα όρια του πλανήτη και δεν είναι βιώσιμη για μεγάλο διάστημα, καθιστώντας αναγκαία μία συνολική αλλαγή του παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου των σύγχρονων κοινωνιών.

Οι τρεις πυλώνες

της παγκόσμιας δικαιοσύνης

Σύμφωνα με τη παγκόσμια έκθεση για τη δικαιοσύνη, η επίτευξη ενός βιώσιμου και δίκαιου μέλλοντος βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά την ταχεία απανθρακοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας. Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και να μειωθούν οι οδυνηρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο δεύτερος αφορά την έννοια της «επαρκούς κατανάλωσης» (sufficiency). Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι πλουσιότερες κοινωνίες πρέπει να περιορίσουν τη σπατάλη φυσικών πόρων και να μεταβούν σε πρότυπα κατανάλωσης που είναι περισσότερο συμβατά με τα οικολογικά όρια του πλανήτη καταναλώνοντας περισσότερα άυλα παρά υλικά αγαθά. Η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται υποβάθμιση της ποιότητας ζωής αλλά διαφορετική αντίληψη της ευημερίας, η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην υγεία, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο και την κοινωνική συνοχή. Υποστηρίζεται ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να αποκτήσουν “πλανητική συνείδηση” απολαμβάνοντας μια ασφαλή, υγιή και ευημερούσα ζωή χωρίς να επιδιώκουν την αδιάκοπη αύξηση της κατανάλωσης και τη συσσώρευση υλικών αγαθών λόγω των περιορισμένων πόρων του πλανητικού οικοσυστήματος.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη σημαντική μείωση των οικονομικών ανισοτήτων τόσο μεταξύ κρατών όσο και στο εσωτερικό τους. Η έκθεση υποστηρίζει ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι επιτυχής εάν τα οικονομικά βάρη επιβαρύνουν δυσανάλογα τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις ή τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η σημασία της αναδιανομής

του πλούτου

Ένα από τα πλέον κομβικά σημεία της έκθεσης αφορά τις προτάσεις για αναδιανομή του παγκόσμιου πλούτου. Οι συντάκτες προτείνουν την εφαρμογή προοδευτικότερων φορολογικών συστημάτων, υψηλότερης φορολόγησης των πολύ μεγάλων περιουσιών και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων. Τα έσοδα από αυτές τις πολιτικές θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν δημόσιες επενδύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι δημόσιες μεταφορές και η κοινωνική προστασία. Η λογική πίσω από αυτές τις προτάσεις είναι ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί τεράστιους οικονομικούς πόρους (που αντιστοιχούν σε περίπου 3%-4% του παγκόσμιου ΑΕΠ ετησίως), οι οποίοι δεν μπορούν να προέλθουν αποκλειστικά από τις κυβερνήσεις ή από την αγορά. Αντίθετα, απαιτείται δικαιότερη κατανομή των βαρών μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και των κρατών.

Η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος

Ένα από τα σημαντικότερα θεωρητικά επιχειρήματα της έκθεσης είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν πρέπει πλέον να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση την αύξηση του ΑΕΠ. Είναι γνωστό ότι ήδη ο ΟΗΕ έχει αναπτύξει το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index) ο οποίος συνεκτιμά τρείς επί μέρους δείκτες που σχετίζονται με το εισόδημα, την υγεία και το επίπεδο μόρφωσης των ατόμων. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι μία κοινωνία μπορεί να εμφανίζει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης αλλά ταυτόχρονα να αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες και να καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον. Επομένως, η πραγματική πρόοδος πρέπει να μετριέται μέσω ενός συνδυασμού οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών. Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τη σύγχρονη έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η οικονομική μεγέθυνση οφείλει να συμβαδίζει με την προστασία των φυσικών πόρων και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων ευημερίας για τις επόμενες γενιές.

Η αξιολόγηση και αμφισβήτηση της παγκόσμιας έκθεσης για τη δικαιοσύνη

Παρά τη μεγάλη επιστημονική της αξία, η παγκόσμια έκθεση για τη δικαιοσύνη έχει δεχθεί και σημαντική κριτική. Αρκετοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι οι προτάσεις για παγκόσμιους φόρους και διεθνή αναδιανομή του πλούτου είναι πολιτικά δύσκολο να εφαρμοστούν, καθώς προϋποθέτουν υψηλό επίπεδο διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κρατών με διαφορετικά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες ότι η σημαντική αύξηση της φορολογίας των πολύ υψηλών εισοδημάτων θα μπορούσε να μειώσει τα επενδυτικά κίνητρα ή να οδηγήσει σε μεταφορά κεφαλαίων προς χώρες με ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα. Άλλοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η προτεινόμενη μείωση της κατανάλωσης στις ανεπτυγμένες οικονομίες ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση σε ορισμένους κλάδους (στη χώρα μας εκτιμάται ότι τα τελευταία χρόνια το 70%-90% της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ οφείλεται στην ιδιωτική κατανάλωση). Υποστηρίζεται επίσης ότι η μείωση του εργάσιμου χρόνου προϋποθέτει πολιτισμικές αλλαγές σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της έκθεσης απαντούν ότι το σημερινό οικονομικό μοντέλο δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο και ότι το κόστος της αδράνειας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και στις κοινωνικές ανισότητες θα είναι πολύ μεγαλύτερο στο μέλλον από το κόστος των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων.

Η σημασία για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις της έκθεσης για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι πολλές χώρες του Παγκόσμιου Νότου (χωρών με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, κοινή ιστορία αποικιοκρατίας ή οικονομικής εξάρτησης) διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους για να επενδύσουν στην πράσινη μετάβαση, ενώ παράλληλα υφίστανται δυσανάλογα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία διεθνών χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα επιτρέψουν τη μεταφορά κεφαλαίων, τεχνογνωσίας και πράσινων τεχνολογιών προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην αρχή της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης, σύμφωνα με την οποία οι ανεπτυγμένες οικονομίες φέρουν μεγαλύτερη ιστορική ευθύνη για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και συνεπώς οφείλουν να συμβάλουν περισσότερο στη χρηματοδότηση της παγκόσμιας πράσινης μετάβασης.

Συμπεράσματα

Η παγκόσμια έκθεση για τη δικαιοσύνη αποτελεί μία ιδιαίτερα φιλόδοξη προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της έννοιας της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου στον 21ο αιώνα. Η βασική της θέση είναι ότι η οικονομική ευημερία, η κοινωνική ισότητα και η περιβαλλοντική προστασία δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους αλλά αλληλοσυμπληρούμενες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της ανθρωπότητας. Παρότι αρκετές από τις προτάσεις της έκθεσης ενδέχεται να θεωρηθούν ιδιαίτερα φιλόδοξες ή δύσκολες στην εφαρμογή τους, συμβάλλουν ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Η έμφαση που δίνεται στη μείωση των ανισοτήτων, στη διεθνή συνεργασία και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων αντανακλά τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Συνολικά, η έκθεση προτείνει μια νέα αντίληψη της ανάπτυξης, στην οποία η ποιότητα ζωής, η κοινωνική δικαιοσύνη και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από την απλή αύξηση της οικονομικής παραγωγής. Εφόσον οι προτάσεις αυτές συνοδευτούν από αποτελεσματικές πολιτικές και διεθνή συνεργασία, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα πιο δίκαιο, ανθεκτικό και βιώσιμο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα κατά τις επόμενες δεκαετίες.

*Ο Γιάννης Βουρδουμπάς είναι χημικός μηχανικός, ΕΜΠ, M.Sc., Ph.D.

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