Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑμεΑ σε ακτές του Δήμου Αποκορώνου

Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου Κουκιανάκη και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Ε.Ε.» για την προμήθεια και εγκατάσταση επί τόπου μη μόνιμων υποδομών που διευκολύνουν την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.

1 από 3

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αποκορώνου «οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στις πολυσύχναστες παραλίες Καλυβών και Αλμυρίδας και περιλαμβάνουν:

– δύο διατάξεις αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ,

– ξύλινους διαδρόμους πλάτους 1,50 μ.,

– πλήρη σήμανση με πληροφοριακές πινακίδες και θέσεις στάθμευσης.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός έχει ήδη παραληφθεί από τον Δήμο Αποκορώνου και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την επόμενη τουριστική σεζόν, ενισχύοντας άμεσα την προσβασιμότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις ακτές μας.

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του Δήμου Αποκορώνου για τη διασφάλιση καθολικής προσβασιμότητας και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης:

«Στον Αποκόρωνα εργαζόμαστε καθημερινά για να γίνει ο τόπος μας πιο ανθρώπινος και πιο προσβάσιμος. Η δυνατότητα να χαρεί κανείς τη θάλασσα πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους. Με αυτές τις υποδομές κάνουμε μια ουσιαστική πράξη φροντίδας και σεβασμού προς κάθε συμπολίτη μας.»

Ο Δήμος Αποκορώνου συνεχίζει να προωθεί έργα που ενισχύουν την ισότητα, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, με επίκεντρο τον άνθρωπο»