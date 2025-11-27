menu
21.4 C
Chania
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑμεΑ σε ακτές του Δήμου Αποκορώνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου Κουκιανάκη και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Ε.Ε.» για την προμήθεια και εγκατάσταση επί τόπου μη μόνιμων υποδομών που διευκολύνουν την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αποκορώνου «οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στις πολυσύχναστες παραλίες Καλυβών και Αλμυρίδας και περιλαμβάνουν:
– δύο διατάξεις αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ,
– ξύλινους διαδρόμους πλάτους 1,50 μ.,
– πλήρη σήμανση με πληροφοριακές πινακίδες και θέσεις στάθμευσης.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός έχει ήδη παραληφθεί από τον Δήμο Αποκορώνου και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την επόμενη τουριστική σεζόν, ενισχύοντας άμεσα την προσβασιμότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις ακτές μας.

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του Δήμου Αποκορώνου για τη διασφάλιση καθολικής προσβασιμότητας και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης:

«Στον Αποκόρωνα εργαζόμαστε καθημερινά για να γίνει ο τόπος μας πιο ανθρώπινος και πιο προσβάσιμος. Η δυνατότητα να χαρεί κανείς τη θάλασσα πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους. Με αυτές τις υποδομές κάνουμε μια ουσιαστική πράξη φροντίδας και σεβασμού προς κάθε συμπολίτη μας.»

Ο Δήμος Αποκορώνου συνεχίζει να προωθεί έργα που ενισχύουν την ισότητα, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, με επίκεντρο τον άνθρωπο»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum