Προμαχώνας: Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας (Βίντεο)

Eπεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερρών και δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οπως μετέδωσε η ιστοσελίδα της Θεσσαλίας, thesspost, από τα επεισόδια λιποθύμισε αγρότης έπειτα από ρίψη χημικού, από άνδρα των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν με τα πόδια προς το τελωνείο του Προμαχώνα, όταν συνάντησαν το φραγμό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρά τις διαβουλεύσεις, η ένταση κορυφώθηκε απότομα, με συνέπεια οι δυνάμεις των ΜΑΤ να χρησιμοποιήσουν δακρυγόνα, ώστε να απωθήσουν τους αγρότες. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας – κυρίως για την αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο.

Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που μήνα Μάιο, αφήνουν τα χωράφια τους και βγαίνουν στους δρόμους.

