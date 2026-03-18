Προληπτικά µέτρα κατά της λειψυδρίας από τον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

«Το προλαµβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν» λένε στον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου που αρδεύει 12.000 στρ. µε αβοκάντο κυρίως, ελιές και εσπεριδοειδή στον κάµπο των Χανίων και που το περασµένο καλοκαίρι αντιµετώπισε τεράστια προβλήµατα στην παροχή νερού στους παραγωγούς.

 

Ο Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων που έχει την ευθύνη της άρδευσης της πιο παραγωγικής περιοχής στη ∆υτική Κρήτη,  έχει προχωρήσει µια σειρά από διαδικασίες προκειµένου να ενισχύσει το δίκτυο του καθώς δεν είδε ιδιαίτερη στήριξη από   άλλους φορείς.

«Κάνουµε ότι µπορούµε από το χέρι µας  να µετριάσουµε τους κινδύνους να έχουµε  τα περσινά προβλήµατα που όλοι θυµόµαστε πόσο µας έφεραν σε δύσκολη θέση» σηµείωσε στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ κ. Αποστόλης Βουλγαράκης, επεξηγώντας µια σειρά από παρεµβάσεις που υλοποιεί ο Οργανισµός αυτήν την εποχή:

• ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ: Ο ΤΟΕΒ έχει προχωρήσει στην παραγγελία του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την ενεργοποίηση νέας γεώτρησης στην περιοχή των Μυλωνιανών που θα µπορεί να του δίνει 500 κυβικά νερού την ώρα. «Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιήσουµε  όλη την ποσότητα νερού που δικαιούµαστε από τα Μυλωνιανά µε βάση την άδεια χρήσης που έχουµε .  Είναι µια γεώτρηση που ζητούσαµε πέρυσι στήριξη για να τη θέσουµε σε λειτουργία. Κάτι τέτοιο δεν υλοποιήθηκε και  για να µην βρεθούµε προ αδιεξόδου αποφασίσαµε µε ιδίους πόρους ο Οργανισµός  να αγοράσει τον αναγκαίο εξοπλισµό και να τη θέσει σε λειτουργία» δηλώνει ο κ. Βουλγαράκης. Το κόστος της γεώτρησης αναµένεται να ανέλθει στα  70.000 ευρώ  και θα µπορεί να αξιοποιηθεί µέσα στον Απρίλη- Μάιο.

• ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ: Παράλληλα ο ΤΟΕΒ διατηρεί την παλιά γεώτρηση ως εφεδρική µε δυνατότητα να δώσει στο δίκτυο του 300 κυβικά, αν αυτό χρειαστεί. Επίσης  έχει καταθέσει και αίτηση για µια ακόµα γεώτρηση στην περίµετρο των εγκαταστάσεων του στην Αγιά.

  ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ: Στόχος του ΤΟΕΒ είναι να προχωρήσει η διασύνδεση του αγωγού του ΟΑΚ µε τις δεξαµενές του Βαρυπέτρου  ώστε να ενισχυθεί και από εκεί το δίκτυο του.

«Ο βασικός µας σχεδιασµός είναι να εκµεταλλευόµαστε τα επιφανειακά νερά, όσο µπορούµε. ∆ηλαδή, να λαµβάνουµε   για άρδευση  επιφανειακά νερά από τις πηγές της Κολύµπας. Θα αναγκαζόµαστε να κάνουµε τη χρήση των γεωτρήσεων όταν τα επιφανειακά νερά δεν θα είναι αρκετά» τονίζει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ.

Προκειµένου να αντεπεξέλθει στο κόστος των επενδύσεων  του (αγορά εξοπλισµού κα.)    ο ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου προχώρησε µια αύξηση της τιµής διάθεσης του νερού από τα 9 στα 11 λεπτά, παραµένοντας παρόλα αυτά, ένας εκ των φτηνότερων φορέων παροχής  ύδατος όχι µόνο στο Νοµό αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη.

Σε ότι έχει να κάνει µε το κόστος του ρεύµατος και ο ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου έχει ενταχθεί στο  πρόγραµµα “Γαία”. «Η τιµή για µας είναι “παγωµένη”, δεν έχουµε όλα αυτά που συνέβαιναν πριν από 3-4 χρόνια που το ενεργειακό κόστος αυξάνονταν συνέχεια. Πλέον έχει σταθεροποιηθεί» σηµειώνει ο κ. Βουλγαράκης.

Σηµειώνεται πως µε τη χρήση του προγράµµατος “Γαία” οι ΤΟΕΒ µπορούν να εξασφαλίζουν µια  µακροχρόνια σταθερή τιµή για το ρεύµα που καταναλώνουν  για τα πρώτα δύο χρόνια και στη συνέχεια για το 1/3 της κατανάλωσης για τα επόµενα 8 χρόνια   2 µε 5 χρόνια, ενώ επίσης τους δίνεται η  δυνατότητα ρύθµισης οφειλών προκειµένου να πληρώσουν παλαιότερους απλήρωτους λογαριασµούς προς τους πάροχους ηλεκτρικού ρεύµατος.

