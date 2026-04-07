Πρόληψη της ιογενούς γαστρεντερίτιδας – Τι έδειξαν τα στοιχεία για τα εκατοντάδες κρούσµατα του 2024

Πιο υψηλή µεταδοτικότητα σε σύγκριση µε το παρελθόν, φαίνεται να παρουσιάζει χρόνια η ιογενής γαστρεντερίτιδα, µε τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης, να κρίνονται απαραίτητα.

Αυτό τονίστηκε στην ενηµερωτική εκδήλωση για την πρόληψη της ιογενούς γαστρεντερίτιδας και τους τρόπους αντιµετώπισής της, που διοργάνωσε χθες η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων, σε συνεργασία µε το Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης.

Εισηγητής ήταν ο ∆ρ. Αντώνιος Παπαδάκης, Υγιεινολόγος MPH, MSc, PhD, Γενικός ∆ιευθυντής ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Κρήτης και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας.

Η εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Επιµελητήριο είχε στόχο την ενηµέρωση των επαγγελµατιών του τουρισµού και ιδιαίτερα των ξενοδοχειακών µονάδων για την πρόληψη, την αναγνώριση και τη διαχείριση περιστατικών ιογενούς γαστρεντερίτιδας, µε ιδιαίτερη έµφαση στον νοροϊό, ο οποίος αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια αιφνίδιων επεισοδίων γαστρεντερίτιδας και συρροών κρουσµάτων σε χώρους φιλοξενίας και µαζικού συγχρωτισµού.

Οπως δήλωσε ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, πρόσφατα ο ΕΟ∆Υ έστειλε ενηµερωτικό υλικό για το τι πρέπει να κάνουν οι ξενοδόχοι και άλλες δοµές στο θέµα των ιογενών γαστρεντερίτιδων, ένα θέµα «που ειδικά τα Χανιά έχουν βιώσει µε πάρα πάρα πολύ άσχηµο τρόπο».

Ο ίδιος θύµισε ότι κατά το παρελθόν είχαν καταγραφεί κρούσµατα στη Γαύδο, αλλά και στην πόλη των Χανίων «όπου (το 2024) είχαµε φτάσει τα 1.000 άτοµα». Τα κρούσµατα, σύµφωνα µε το πόρισµα του ΕΟ∆Υ, οφειλόταν σε «µετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. ∆εν ενοχοποιήθηκαν τα νερά. ∆εν ενοχοποιήθηκε κάποιο τρόφιµο». Ο ίδιος εξήγησε ότι «και οι πελάτες ενός ξενοδοχείου µπορούν πάρα πολύ εύκολα να νοσήσουν. Σαφέστατα πλήττει τα ξενοδοχεία ο νοροϊός. ∆εν έχει να κάνει µε την ποιότητα των παροχών του ξενοδοχείου. Αν ένας πελάτης βρεθεί (µε νοροιό) και δεν ακολουθηθούν τα µέτρα αποµόνωσης και περιβαλλοντικού καθαρισµού µπορεί ο ιός να εξαπλωθεί».

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Για τα µέτρα πρόληψης, σηµείωσε ότι τα ξενοδοχεία και οι εργαζόµενοι σε αυτά χρειάζεται να έχουν πολύ καλή ατοµική υγιεινή µε τακτικό πλύσιµο χεριών. Επίσης, σε περίπτωση που νοσήσει κάποιος πελάτης είναι σηµαντικός ο ρόλος της άµεσης αποµόνωσής του και η «αύξηση του προγράµµατος καθαρισµού και απολύµανσης. Γιατί η ταχύτητα εξάπλωσης είναι πάρα πολύ µεγάλη. Είχαµε παραδείγµατα που άδειαζε το δωµάτιο από τον πελάτη που είχε νοσήσει και ο επόµενος πελάτης την επόµενη µέρα νοσούσε».

Πάντως, ο Γενικός ∆ιευθυντής ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης υπογράµµισε ότι η ιογενής γαστρεντερίτιδα «δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό όσο ο κορονοϊός» καθώς «περνάει πάρα πολύ εύκολα. Σε µία έως τρεις µέρες ο ασθενής γίνεται καλά χωρίς να χρειαστεί να πάει στο νοσοκοµείο». Ωστόσο, «έχει πάρα πολύ µεγάλη επίπτωση οικονοµικά στη φήµη του νησιού. Οι ξένοι επισκέπτες κάνουν πάρα πολλές αναρτήσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου λένε και συγκεκριµένα το όνοµα του ξενοδοχείου, την περιοχή και σιγά-σιγά αρχίζουν και ζητούν και αποζηµιώσεις. Το πρόβληµα δείχνει να γιγαντώνεται. Ο ιός µάλλον δείχνει και αυτός να έχει µεταλλαχτεί, να έχει µια πολύ µεγαλύτερη µεταδοτικότητα, να έχει άλλα γνωρίσµατα. Παλιά οι επιδηµίες ήταν κυρίως χειµώνα και τώρα τις βλέπουµε κατακαλόκαιρο».

ΟΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΙ

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων νοµού Χανίων, Μανώλης Σταµατάκης, υπογράµµισε ότι στο κοµµάτι «που αφορά την παραµονή στο ξενοδοχείο, επιβάλλεται να τηρούµε όλα τα µέτρα πρόληψης που θα εξασφαλίσουν στον επισκέπτη µια ευχάριστη διαµονή και χωρίς προβλήµατα».

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης ξενοδόχων νοµού Χανίων και Γενικός Γραµµατέας Παγκρήτιας Ένωσης Ξενοδόχων, Κυριάκος Παπαδάκης, σε δηλώσεις του τόνισε ότι το συγκεκριµένο θέµα «ακουµπά όχι µόνο τα ξενοδοχεία, αλλά όλο τον επισιτιστικό κλάδο σε µία τουριστική περιοχή».

Σε ό,τι αφορά το για ποιον λόγο η Ενωση Ξενοδόχων πραγµατοποίησε την εκδήλωση, ο κ. Παπαδάκης απάντησε διαβάζοντας «ένα άρθρο της Παρασκευής που δεν αφορά το δικό µας προορισµό» και στο οποίο αναφέρεται: «Σε υγειονοµική επιφυλακή βρίσκεται η περιφέρεια της Ανδαλουσίας µετά την έξαρση κρουσµάτων γαστρεντερίτιδας στην περιοχή του Κόστα ντελ Σολ, αναγκάζοντας την περιφερειακή κυβέρνηση να εκδώσει έκτακτη προειδοποίηση».

Και συνέχισε: «Άρα, είναι ένα γεγονός για το οποίο πρέπει να είµαστε πάντα προετοιµασµένοι. Να αντιµετωπίζουµε τα κρούσµατα, να προσπαθούµε να αποφεύγουµε να δηµιουργούνται συστάδες κρουσµάτων, να το περιορίζουµε έτσι ώστε να µην δηµιουργείται µεγάλο πρόβληµα σε οποιαδήποτε περιοχή έχει ξεκινήσει ιογενής γαστρεντερίτιδα».