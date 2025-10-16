menu
Προκριματικά Ευρωμπάσκετ γυναικών 2027: Στην Κοζάνη το πρώτο βήμα κόντρα στην Κροατία για την εθνική

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η εθνική γυναικών επιστρέφει το Νοέμβριο στο προσκήνιο και θα κάνει το πρώτο της βήμα προς την τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρυσης, με την αρωγή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στις 12 Νοεμβρίου την Κροατία (19:00), σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ. Η εθνική γυναικών είχε αγωνιστεί στην ίδια πόλη, στο ίδιο γήπεδο, απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία και αυτό που θέλει είναι να βιώσει και την ίδια αγάπη και συμπαράσταση που είχε βιώσει τον Νοέμβριο του 2017, όταν το γήπεδο είχε γεμίσει. Ο κόσμος είχε αγκαλιάσει την ομάδα από την πρώτη στιγμή και αυτό είναι που θέλουν οι διεθνείς και φέτος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κροατία, θα αντιμετωπίσει στα Σκόπια τη Βόρεια Μακεδονία στις 15 Νοεμβρίου (19:00) και στο Γκεντόφτε τη Δανία στις 18 Νοεμβρίου (19:30), στο πλαίσιο του 6oυ ομίλου των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ γυναικών 2027.

Το πρόγραμμα της εθνικής γυναικών στο πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027 (6ος Όμιλος):

12/11 19:00 Ελλάδα-Κροατία

15/11 19:00 Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα

18/11 19:30 Δανία-Ελλάδα

