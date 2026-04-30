Προκλήσεις για τον τουρισµό

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Απέναντι σε νέες προκλήσεις βρίσκεται ο ελληνικός τουρισµός καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή, ο πληθωρισµός και η άνοδος του κόστους µεταφορών, διαµορφώνει ένα δύσκολο “ταξιδιωτικό” σκηνικό.
Σύµφωνα και µε τον ΣΕΤΕ παρά το εντυπωσιακά θετικό ξεκίνηµα της χρονιάς, η πορεία των κρατήσεων δείχνει σηµάδια επιβράδυνσης, αποτυπώνοντας µια στάση αναµονής από τις βασικές αγορές, λόγω κυρίως της οικονοµικής αστάθειας που φέρνει στην ευρωπαϊκή οικονοµία η κρίση της Μέσης Ανατολής.
Προβλέψεις είναι δύσκολο να γίνουν κατά τον ΣΕΤΕ, που επισηµαίνει ότι «ο τουρισµός είναι στο επίκεντρο και πιο ευάλωτος στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον».
Οι φορείς του τουρισµού δείχνουν µία συγκρατηµένη αισιοδοξία για το πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι, αν και η Ελλάδα παρουσιάζεται ασφαλής ως προορισµός για τη µεσογειακή λεκάνη, έναντι χωρών που βρίσκονται πιο κοντά της περιοχής των συγκρούσεων, κάτι που αυξάνει κάπως την αισιοδοξία.
Ο προβληµατισµός ωστόσο υπάρχει, γιατί όντως, κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις στο µέτωπο του πολέµου και τις συνέπειες.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

