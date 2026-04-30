Προκλήσεις για τον τουρισµό

Απέναντι σε νέες προκλήσεις βρίσκεται ο ελληνικός τουρισµός καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή, ο πληθωρισµός και η άνοδος του κόστους µεταφορών, διαµορφώνει ένα δύσκολο “ταξιδιωτικό” σκηνικό.

Σύµφωνα και µε τον ΣΕΤΕ παρά το εντυπωσιακά θετικό ξεκίνηµα της χρονιάς, η πορεία των κρατήσεων δείχνει σηµάδια επιβράδυνσης, αποτυπώνοντας µια στάση αναµονής από τις βασικές αγορές, λόγω κυρίως της οικονοµικής αστάθειας που φέρνει στην ευρωπαϊκή οικονοµία η κρίση της Μέσης Ανατολής.

Προβλέψεις είναι δύσκολο να γίνουν κατά τον ΣΕΤΕ, που επισηµαίνει ότι «ο τουρισµός είναι στο επίκεντρο και πιο ευάλωτος στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον».

Οι φορείς του τουρισµού δείχνουν µία συγκρατηµένη αισιοδοξία για το πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι, αν και η Ελλάδα παρουσιάζεται ασφαλής ως προορισµός για τη µεσογειακή λεκάνη, έναντι χωρών που βρίσκονται πιο κοντά της περιοχής των συγκρούσεων, κάτι που αυξάνει κάπως την αισιοδοξία.

Ο προβληµατισµός ωστόσο υπάρχει, γιατί όντως, κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις στο µέτωπο του πολέµου και τις συνέπειες.