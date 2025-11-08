Προκήρυξη εκλογών από την Ένωση Φιλολόγων Ηρακλείου

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει η Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, μέσω σχετικής ανακοίνωσης, απευθύνοντας κάλεσμα στη Γενική Συνέλευση.

Όπως αναφέρει αναλυτικά:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΦΝΗ, η θητεία του ΔΣ λήγει τον Νοέμβριο του 2025.

Γι αυτό, σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση για :

Α. Απολογισμό των διοικητικών πεπραγμένων του ΔΣ την περίοδο 2023-2025 και Οικονομικό Απολογισμό του 2024 και

Β. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για πληρέστερη ενημέρωση παραθέτουμε όλα τα θέματα της ΓΣ και την όλη διαδικασία:

Απολογισμός 2ετίας

Οικονομικός Απολογισμός 2024

Συζήτηση επί των ανωτέρων

Ψηφοφορία – Έγκριση του Απολογισμού της 2ετίας και του Οικονομικού Απολογισμού

Διενέργεια Εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο – Αποτελέσματα

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου (Καπετανάκειο).

Δικαίωμα εγγραφής, ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Καταστατικού της ΕΦΝΗ, «έχουν όλοι οι φιλόλογοι, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας και των ισοτίμων Σχολών του εξωτερικού που κατάγονται από τον Νομό Ηρακλείου ή διαμένουν ή εργάζονται σε αυτόν σε οποιασδήποτε φύσεως υπηρεσία και με οποιαδήποτε σχέση Δικαίου».

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή αίτηση υποψηφιότητας προς το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση efni2008@gmail.com ενώ το δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων παρατείνεται ως και την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας.

Το ΔΣ της ΕΦΝΗ καλεί όλους τους φιλολόγους, διορισμένους σε Δημόσιες ή Ιδιωτικές υπηρεσίες ή Φροντιστήρια, αδιόριστους, συνταξιούχους να προσέλθουν μαζικά στη Συνέλευση, να συμμετάσχουν ουσιαστικά με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στη συζήτηση και στις διαδικασίες ανάδειξης του νέου ΔΣ της Ένωσής μας, να συνδράμουν αποτελεσματικά με τη γόνιμη κριτική τους στο πολύπλευρο έργο που επιτελεί η ΕΦΝΗ στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και επομένως στη συνέχιση της πορείας της ένωσής μας, μιας δημιουργικής πορείας 46 χρόνων.

Ελπίζουμε και βασιζόμαστε στην παρουσία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων μπορείτε να επικοινωνείτε με

Χαραλαμπάκη Μαρία: 697722611, mchar2012@yahoo.gr

Σπαχή Στέλλα: 6972092228, stellaspaxi@gmail.com

Πρόκειται για την εξ αναβολής Γενική Συνέλευση οπότε η παρουσία όλων είναι απαραίτητη».