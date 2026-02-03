menu
17.8 C
Chania
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Project ηλεκτρονικής μουσικής στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 18:00 στο Καφέ Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων φιλοξενείται το 4em Project.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το 4em είναι ένα project ηλεκτρονικής μουσικής που δημιουργήθηκε με έναν απλό αλλά ξεκάθαρο σκοπό: να δώσει στους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής την ευκαιρία να απολαύσουν ένα event βασισμένο στην ποιότητα του ήχου και όχι στις εύκολες επιλογές που κυριαρχούν συνήθως.

Η φιλοσοφία του 4em δεν ακολουθεί trends, ούτε στηρίζεται σε “ασφαλείς” συνταγές. Κάθε session είναι δομημένο σαν μια μουσική ροή που εξελίσσεται φυσικά, χωρίς υπερβολές και χωρίς φθηνά εντυπωσιακά στοιχεία. Η μουσική είναι στο κέντρο — τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα events. Τα venues του 4em επιλέγονται για το κύρος και τη μοναδικότητά τους, καθώς και για την ατμόσφαιρα που μπορούν να υποστηρίξουν έναν τέτοιο ήχο. Δεν πρόκειται για τυχαίες επιλογές, αλλά για χώρους που σέβονται τη μουσική και το κοινό της.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο δημιουργός των Argonauts, ενός project αναγνωρισμένου στην ηλεκτρονική σκηνή εντός και εκτός συνόρων, βρίσκεται πίσω και από το 4em — ένα project που φέρει την ίδια συνέπεια και σοβαρότητα στη μουσική του προσέγγιση.»

Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα πρόχειρο concept ή για άλλη μία βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής χωρίς κατεύθυνση. Το 4em χτίζεται με την ίδια αντίληψη: προσεγμένες επιλογές, δομημένα sets και πραγματική γνώση του ήχου.

Εδώ η ηλεκτρονική μουσική αντιμετωπίζεται ως παραγωγή με ουσία και συνοχή — όχι ως θόρυβος ή εύκολο περιεχόμενο για κατανάλωση. Το 4em απευθύνεται σε όσους καταλαβαίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε σοβαρές μουσικές προτάσεις και σε ό,τι παίζεται απλώς για να παίζει.

Στις 7 Φεβρουαρίου, το 4em επιστρέφει στο café του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων για το επόμενο session του — και μάλιστα για δεύτερη φορά σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο. Έναν χώρο που ήδη έχει δημιουργήσει αναμνήσεις, έχει φιλοξενήσει στιγμές και έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατραπεί σε σημείο συνάντησης παρελθόντος και παρόντος, ιστορίας και σύγχρονης ηλεκτρονικής έκφρασης».

Εισιτήρια στο: https://fienta.com/4emmuseumofchaniasessionii

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum