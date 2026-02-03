Project ηλεκτρονικής μουσικής στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 18:00 στο Καφέ Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων φιλοξενείται το 4em Project.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το 4em είναι ένα project ηλεκτρονικής μουσικής που δημιουργήθηκε με έναν απλό αλλά ξεκάθαρο σκοπό: να δώσει στους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής την ευκαιρία να απολαύσουν ένα event βασισμένο στην ποιότητα του ήχου και όχι στις εύκολες επιλογές που κυριαρχούν συνήθως.

Η φιλοσοφία του 4em δεν ακολουθεί trends, ούτε στηρίζεται σε “ασφαλείς” συνταγές. Κάθε session είναι δομημένο σαν μια μουσική ροή που εξελίσσεται φυσικά, χωρίς υπερβολές και χωρίς φθηνά εντυπωσιακά στοιχεία. Η μουσική είναι στο κέντρο — τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα events. Τα venues του 4em επιλέγονται για το κύρος και τη μοναδικότητά τους, καθώς και για την ατμόσφαιρα που μπορούν να υποστηρίξουν έναν τέτοιο ήχο. Δεν πρόκειται για τυχαίες επιλογές, αλλά για χώρους που σέβονται τη μουσική και το κοινό της.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο δημιουργός των Argonauts, ενός project αναγνωρισμένου στην ηλεκτρονική σκηνή εντός και εκτός συνόρων, βρίσκεται πίσω και από το 4em — ένα project που φέρει την ίδια συνέπεια και σοβαρότητα στη μουσική του προσέγγιση.»

Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα πρόχειρο concept ή για άλλη μία βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής χωρίς κατεύθυνση. Το 4em χτίζεται με την ίδια αντίληψη: προσεγμένες επιλογές, δομημένα sets και πραγματική γνώση του ήχου.

Εδώ η ηλεκτρονική μουσική αντιμετωπίζεται ως παραγωγή με ουσία και συνοχή — όχι ως θόρυβος ή εύκολο περιεχόμενο για κατανάλωση. Το 4em απευθύνεται σε όσους καταλαβαίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε σοβαρές μουσικές προτάσεις και σε ό,τι παίζεται απλώς για να παίζει.

Στις 7 Φεβρουαρίου, το 4em επιστρέφει στο café του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων για το επόμενο session του — και μάλιστα για δεύτερη φορά σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο. Έναν χώρο που ήδη έχει δημιουργήσει αναμνήσεις, έχει φιλοξενήσει στιγμές και έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατραπεί σε σημείο συνάντησης παρελθόντος και παρόντος, ιστορίας και σύγχρονης ηλεκτρονικής έκφρασης».

Εισιτήρια στο: https://fienta.com/4emmuseumofchaniasessionii