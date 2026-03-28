Πρώην Ι.Κ.Α. στα Χανιά: Ένα κτήριο, πολλές… σκέψεις

» Και µια ιστορία από τα… παλιά για το Μουσείο Τυπογραφίας

Ξανά στο προσκήνιο το κτήριο του παλιού Ι.Κ.Α. στη συµβολή των οδών Σολωµού και Τζανακάκη, µετά την αντίδραση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων Κρήτη στη δροµολογούµενη από τον ∆ήµο Χανίων κατεδάφισή του.

Αιχµές κατά τις Yπηρεσίας άλλωστε άφησε ο δήµαρχος Χανίων κ. Σηµανδηράκης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Πέµπτης, εκφράζοντας την… πεποίθηση πως το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων δεν θα δεxτεί να χαρακτηρίσει «µνηµείο» το συγκεκριµένο ακίνητο.

Το ζήτηµα πάντως σχολιάζεται από πολίτες στα κοινωνικά δίκτυα των «Χανιώτικων νέων», µε άλλους να συµφωνούν µε το σχέδιο κατεδάφισης και άλλους να θεωρούν ότι θα µπορούσε να προσφέρει λύσεις µε άλλες χρήσεις, όπως στέγαση εκπαιδευτικών ή γιατρών, δεδοµένης της στεγαστικής κρίσης που µαστίζει την πόλη.

Άλλοι πάλι, βλέπουν ένα «κακόγουστο και κακάσχηµο» κτήριο που θα µπορούσε να γίνει πάρκινγκ, δίνοντας ανάσα σε ένα άλλο τεράστιο πρόβληµα της πόλης.

∆εν λείπουν και αυτοί που βλέπουν την… ωµή πραγµατικότητα: «Το κτήριο µπορεί να ανακαινιστεί και να χρησιµοποιηθεί. Αν τώρα ο ∆ήµος θέλει να βάλει µέσα εργολάβους ή να το µισθώσει σε άλλους όπως έχει ξεκινήσει να κάνει µε την περιουσία του ∆ήµου τότε δεν έχει και κανέναν να τον εµποδίσει, εµείς καθόµαστε και σχολιάζουµε σε άρθρα, αυτοί κλείνουν συµφωνίες», σχολιάζεται χαρακτηριστικά.

Η αξιοποίηση του κτηρίου πάντως είναι µια ιστορία από τα… παλιά για τα Χανιά, µε χαρακτηριστικό ένα σχέδιο που είχε προταθεί επί δηµαρχίας του αείµνηστου Μανώλη Σκουλάκη (φωτ.), στον ιδρυτή και ιδιοκτήτη του «Μουσείου Τυπογραφίας» Γιάννη Γαρεδάκη.

Στο περιθώριο µιας εκδήλωσης του Ιδρύµατος Ελ. Βενιζέλος, ο περιφερειάρχης (ο Σταύρος Αρναουτάκης και τότε) είχε προτρέψει τους παριστάµενους παράγοντες των Χανίων: «Βρείτε ένα κτήριο για το Μουσείο Τυπογραφίας και η Περιφέρεια θα βρει ένα κονδύλι για την αποκατάστασή του και την εκεί µεταστέγαση του Μουσείου».

Τότε λοιπόν “έπεσε στο τραπέζι” από τον Μ. Σκουλάκη η πρόταση να µεταστεγαστεί στο παλιό ΙΚΑ το «Μουσείο Τυπογραφίας» από το αποµονωµένο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων. Συζητήσεις αρκετά προχωρηµένες, µε τον κ. Σκουλάκη να επισκέπεται µαζί µε τον κ. Γαρεδάκη για µια αυτοψία το κτήριο.

Συζητήσεις οι οποίες σταµάτησαν, µε την αιτιολόγηση ότι θα ήταν χρονοβόρα η διαδικασία παραχώρησης του κτηρίου από το ΙΚΑ στον ∆ήµο, ενώ παράλληλα προείχε η µεταστέγαση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. Αντίρρηση καµία φυσικά, καθώς προτεραιότητα ήταν η ανάγκη δηµιουργίας µιας νέας αξιόλογης υποδοµής για τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της πόλης µας. Κάτι που µέχρι σήµερα εκκρεµεί!

Ο Μ. Σκουλάκης διαβεβαίωνε τότε ότι είχε εναλλακτική λύση και λίγο καιρό αργότερα επανέρχεται – µε δική του πάλι πρωτοβουλία – προτείνοντας το κτήριο της Φιλαρµονικής του ∆ήµου απέναντι από τη «Ρεγγίνα». Νέα επίσκεψη στον χώρο, νέα σχέδια κι… όνειρα.

Και ο Μ. Σκουλάκης να δηλώνει στον κ. Γαρεδάκη: «Γιάννη έκλεισε το θέµα, εδώ θα µεταφερθεί το Μουσείο».

Τελικά, στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η ηµερήσια διάταξη περιελάµβανε την παραχώρηση του συγκεκριµένου κτηρίου για άλλες χρήσεις! «Αιφνιδιασµένος» για την εξέλιξη αυτή δήλωνε ο Μ. Σκουλάκης, αν και δήµαρχος της πόλης…

Και κάπως έτσι έκλεισε ο… κύκλος των προτάσεων για ένα Μουσείο που αναπτύχθηκε τελικά στο Βιοτεχνικό Πάρκο της Σούδας, επεκτάθηκε κι έφτασε να αποτελεί ένα σηµείο αναφοράς για τα Χανιά, «ένα καλά κρυµµένο διαµαντάκι» όπως χαρακτηρίζεται στα διθυραµβικά σχόλια ξένων επισκεπτών.

Η αναφορά σε αυτά τα γεγονότα, δεν έχει φυσικά σκοπό να ανακινήσει ζήτηµα µεταστέγασης του Μουσείου Τυπογραφίας. Αυτό το ζήτηµα έχει κλείσει µε το Μουσείο να… αποδέχεται στάσεις, επιλογές και συµπεριφορές τοπικών “αρχόντων” απέναντί του.

Είναι όµως χρήσιµη αυτή η µικρή αναδροµή στο παρελθόν για να αναδειχθεί το πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγµατα για τα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου µας. Γιατί αν αυτό το Μουσείο βρισκόταν εντός της πόλης, θα στηριζόταν αποκλειστικά στις δικές του δυνάµεις, ανταποδίδοντας πολλαπλά οφέλη στον ∆ήµο και την πόλη, αντί να επαφίεται αποκλειστικά στην οικονοµική στήριξη της εφηµερίδας «Χανιώτικα νέα» που µέχρι πρόσφατα είχε.

Ό,τι κέρδη είχε το εκδοτικό εγχείρηµα του Γιάννη Γαρεδάκη, σε αυτό το Μουσείο επενδύονταν αποκλειστικά.

Σήµερα, σε καιρούς χαλεπούς για τον έντυπο Τύπο στη χώρα µας, εύλογα αυτή η στήριξη ήταν αδύνατο να συνεχιστεί.

Το Μουσείο, µε όσους ανθρώπους στέκονται δίπλα του, θα επιµείνει να προσπαθεί να µείνει ανοιχτό, πορευόµενο πάντοτε µε την απαράβατη αρχή της αξιοπρέπειας.

Υ.Γ.: Σε κάθε τόνο, ξεκαθαρίζεται ότι για το Μουσείο η υπόθεση µεταστέγασης έχει κλείσει και η παραπάνω αναφορά καµία πρόθεση να ανοίξει ένα τέτοιο ζήτηµα δεν έχει. Κάτι τέτοιο σήµερα φαντάζει αδύνατο.