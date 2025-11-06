Προγραμματισμένες βολές στο Πεδίο Βολής Μάλεμε

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε προγραμματισμένες βολές και δραστηριότητες, στο πεδίο βολής Μάλεμε ( LGD 81) επ’οφελεία Π.Ν. (NIRIIS 25) ως κάτωθι:

Την 06η, από 14:00 έως 18:00 (τοπική ώρα), ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Την 07η, από 06:00 έως 14:00 (τοπική ώρα), ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»